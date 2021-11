Conte a laissé la rue doubler presque raté, alors qu’Everton tenait Tottenham

Le premier match de championnat d’Antonio Conte à la tête de Tottenham s’est terminé dans la frustration après qu’Everton chargé a tenu les Spurs à un nul 0-0.

Tottenham a commencé le plus brillant des deux côtés, bien que la défense déterminée de la dernière chance ait empêché toute vue claire du but dans les 20 premières minutes. En fait, l’incident le plus notable au début à Goodison Park était centré sur Son Heung-min et Ben Godfrey.

Le défenseur a trois coups contre le sud-coréen dans le défi, sa dernière tentative ayant pour résultat que ses crampons entrent en contact avec le ventre de Son. Malgré les protestations véhémentes de l’attaquant des Spurs, l’arbitre a estimé qu’aucun acte criminel n’avait eu lieu.

Les Spurs ont commencé à augmenter la pression au milieu de la mi-temps et ont créé leur première chance majeure lorsque les deux ailiers se sont combinés.

Sergio Reguilon s’est libéré sur la gauche avant de fouetter un centre taquin au deuxième poteau. Emerson Riyal est resté incontrôlé mais a manqué de sang-froid lorsqu’il a décoché une tête libre au-dessus de la barre.

Everton a stabilisé leur navire et s’est tourné vers Demarai Gray à la recherche d’une étincelle d’attaque. L’ailier en forme a troublé la ligne de fond des Spurs avec une série de courses au volant et a vu un appel de pénalité rejeté après avoir été abattu par Oliver Skipp.

Aucune des deux équipes n’a manqué d’effort et de désir alors que la moitié avançait. Et heureusement pour Everton, Tottenham manquait de produit final lorsque Reguilon a créé une occasion fantastique de large sur le coup de la mi-temps.

Antonio Conte a passé la première moitié de son premier match de championnat en tant que patron des Spurs sérieusement frustré par leur incapacité à effectuer une transition rapide, à changer de jeu, à avoir une accumulation cohérente ou à créer beaucoup. Everton a été plus fort dans les duels, mais manque de qualité dans le dernier tiers – Melissa Reddy (@MelissaReddy_) 7 novembre 2021

Malgré ses efforts capricieux, l’ailier argentin était la plus grande menace de Tottenham. Reguilon a continué de fournir un débouché sur la gauche après la pause alors que Seamus Coleman luttait pour garder un couvercle sur son adversaire vif.

Ben Davies a maraudé l’avant du défenseur central gauche et a sifflé un redoutable drive juste après le poteau. Avec une heure jouée, les scores sont restés à 0-0.

Mais alors que le match entrait dans son dernier tiers, c’était l’équipe locale qui semblait la plus susceptible de sortir de l’impasse.

Richarlison pensait avoir gagné un penalty après avoir touché Hugo Lloris en contournant le gardien. L’arbitre Chris Kavanagh a accordé un coup franc mais est revenu sur sa décision après un bref examen du VAR.

Cela a augmenté les niveaux de bruit des fidèles de Goodison qui se sont sentis lésés par toute la série d’événements. Richarlison s’était en fait relevé et était sur le point de reprendre possession du ballon lors de l’incident initial avant que le coup de sifflet de l’arbitre n’arrête le jeu.

Le Brésilien avait l’air d’un homme possédé et si son toucher avait été meilleur après avoir déclenché le piège du hors-jeu, une occasion en or de tester Lloris aurait été créée.

Lucas Digne et Tom Davies ont combiné bien en bas à gauche avant que le Français ne tire un centre bas taquin sur le visage du but. Gray a poussé le ballon mais n’a pas pu trouver la touche requise pour déranger Lloris.

Le remplaçant Giovani Lo Celso a failli l’emporter en retard en inscrivant un sublime effort sur le poteau.

Mais ce n’était pas le cas alors que Tottenham et Everton ont joué un match nul 0-0 malgré le carton rouge tardif de Mason Holgate pour avoir rattrapé Pierre-Emile Hojbjerg dans son suivi.