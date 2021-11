Antonio Conte a suspendu le travail de Tottenham jusqu’à la dernière minute en raison de son intérêt pour le rôle de Manchester United, selon un rapport.

L’Italien est revenu en Premier League après sa sortie de Chelsea en 2018. Alors qu’il n’a passé que deux ans avec les Bleus, il les a guidés vers la gloire de la Premier League et de la FA Cup.

Maintenant, il fait face à la tâche de sceller l’argenterie pour les Spurs. Ils étaient finalistes de la Ligue des champions en 2019 sous Mauricio Pochettino, mais ils sont loin d’une telle forme cette saison.

L’arrivée de Conte à Tottenham intervient après qu’ils n’ont pas réussi à le convaincre de prendre le poste cet été. Il a depuis expliqué qu’à l’époque, il venait juste de terminer à l’Inter et voulait plus de temps libre.

Mais bien qu’il prenne maintenant le poste après le limogeage de Nuno Espirito Santo, il l’a fait après des liens étroits avec le rôle de United. Ole Gunnar Solskjaer a affronté – et fait toujours face – à une pression importante.

Néanmoins, un journaliste a révélé comment Conte a retardé son déménagement à Tottenham car il estimait que l’équipe de United semblait plus proche de pouvoir concourir pour l’argenterie.

« Je comprends qu’il y ait eu une attente jusqu’au dernier moment ; Manchester United a une meilleure équipe et des joueurs plus décisifs », a déclaré Roberto Gotta à Tuttomercatoweb.

« Cependant, Manchester United n’a jamais publiquement manqué de confiance en Solskjaer. Peut-être même pour le rassurer…

« Conte à Manchester aurait dû gagner immédiatement, tandis qu’à Tottenham, il aurait dû préparer l’équipe pour la saison prochaine.

« Je pense qu’il a fait la bonne chose, sinon il a risqué de ne pas en faire la moitié. »

Analyser les records des équipes Prem pour les cartons jaunes et rouges cette saison – et qui est l’arbitre le plus content des cartons ?

Tottenham a subi un ralentissement depuis la sortie de Pochettino, Jose Mourinho et Nuno ont tous deux été limogés depuis. Bien qu’ils aient atteint la finale de la Coupe Carabao la saison dernière, le patron par intérim Ryan Mason était en charge.

United a également récemment perdu une finale – en Ligue Europa. Cette saison, Cristiano Ronaldo les a aidés en Ligue des champions, mais ils sont absents de la Coupe Carabao et font face à une bataille pour monter un défi pour le titre de Premier League.

Conte parle des transferts de Tottenham

S’exprimant lors de sa première conférence de presse en tant que patron des Spurs, l’attention s’est tournée vers le mercato de janvier pour Conté.

Tottenham a été lié à une multitude de noms, tels que le duo de milieu de terrain Franck Kessie et Marcelo Brozovic.

Cependant, Conte a déclaré: «Maintenant, dire que nous avons un objectif spécifique n’est pas simple. Je pense que le club est le même. [Fabio] Paratici sait très bien que c’est la situation.

«Je pense qu’en ce moment, ce n’est pas bon ou pas juste de dire que nous voulons faire ceci ou atteindre cela.

« Pour le moment, nous n’avons qu’à être forts, à commencer à travailler ensemble et à penser que nous devons nous améliorer.

Tottenham affrontera Everton dimanche lors du premier match de Premier League de Conte.