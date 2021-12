Conte admet qu’il ne peut tout simplement pas se passer d’un joueur des Spurs

Photo de Chris Brunskill/Fantasista/.

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré au Guardian qu’il ne pouvait pas se permettre de laisser tomber Harry Kane.

Conte a déclaré que Kane allait commencer des matchs régulièrement pour Tottenham maintenant.

L’ancien patron de Chelsea et de l’Inter Milan a déclaré qu’il chercherait une solution pour jouer sans l’attaquant international anglais.

Antonio Conte sur Harry Kane

Cone a dit au Guardian à propos de Kane : « Si je réponds de manière honnête, commencer un jeu sans Harry maintenant est un peu difficile pour moi. Nous parlons d’un acteur important pour nous.

« J’espère améliorer la situation, améliorer la confiance de tous les joueurs et voir que peut-être sans Harry, nous pouvons couvrir la situation – pas de la même manière, mais d’une manière qui peut être bonne pour obtenir trois points. Maintenant, en ce moment, honnêtement, je ne vois pas cette équipe commencer sans Harry.

recommencer à marquer des buts

Kane est l’un des meilleurs attaquants de la Premier League et est sans doute le meilleur et le plus important joueur de Tottenham.

Après tout, le joueur de 28 ans est le seul attaquant senior reconnu dans les livres des Spurs pour le moment.

Oui, l’international anglais ne fait pas une belle saison, mais on sait de quoi il est capable.

À notre avis, une fois que Kane marque deux ou trois buts en Premier League, les vannes s’ouvrent.

Les commentaires de Conte sur le fait de s’appuyer sur Kane montrent également que Tottenham doit investir dans un nouvel attaquant.

Dans la fenêtre de transfert de janvier.

Antonio Conte sur Hugo Lloris

Pendant ce temps, Conte a donné son avis sur le gardien de Tottenham Hugo Lloris, qui est en fin de contrat à la fin de la saison.

Conte a déclaré à Football.London lorsqu’on lui a posé des questions sur l’avenir de Lloris: « Oui, mais je viens d’arriver. Un mois seulement. En ce moment, c’est sûr, nous avons beaucoup de situations à résoudre.

« Hugo est le capitaine de cette équipe, capitaine de France, on parle d’un gardien de haut niveau. Il est très concentré maintenant et il sait très bien que maintenant nous essayons de faire de notre mieux.

«Moi en tant qu’entraîneur, Hugo en tant que gardien et chaque joueur doit performer à haut niveau, mais c’est sûr que nous aurons le temps de parler de lui et je le considère comme un joueur important pour Tottenham, pour son expérience.

« C’est avant tout un bon gardien de but et de nombreuses années dans ce club, il a toujours fait preuve d’un grand engagement pour ce club. »

