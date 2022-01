Conte admet qu’il n’y a « aucune comparaison » entre Tottenham et Chelsea

Antonio Conte a déclaré qu’il n’y avait « aucune comparaison » entre Tottenham et Chelsea après leur match aller en demi-finale de la Coupe Carabao à Stamford Bridge.

Chelsea a manqué de confortables vainqueurs 2-0 grâce à l’ouverture du score de Kai Havertz et à un but contre son camp de Ben Davies. Romelu Lukaku, de retour sur le côté après ses récents propos polémiques, aurait pu mettre les Bleus devant dès le début.

Il a marqué au but mais a choisi de placer le ballon au carré pour Havertz, seulement pour manquer l’Allemand par une certaine marge.

Mais Chelsea a pris l’avantage avec cinq minutes au compteur. Japhet Tanganga a vendu Emerson Royal short, permettant à Marcos Alonso de voler.

L’arrière gauche a envoyé Havertz et il a fait le reste, tenant son marqueur avant de battre Hugo Lloris, avec un peu d’aide de Davinson Sanchez.

Les choses sont allées de mal en pis pour Tottenham à la 34e minute. Sanchez a bien fait d’arrêter Lukaku mais a ensuite fait tomber le Belge, donnant à Hakim Ziyech la chance de frapper un coup franc.

Tanganga s’est dégagé mais s’est dirigé vers Davies, qui n’a pas eu la chance de voir le ballon ricocher sur lui et dans le filet.

Les Spurs ont été meilleurs en seconde période mais n’ont jamais vraiment réussi à inquiéter les hommes de Thomas Tuchel.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports (via BBC Sport), Conte a déclaré: « C’était un match difficile, difficile dès le début, Chelsea s’est montré bien meilleur que nous.

« La première mi-temps, nous avons beaucoup lutté depuis le début mais nous savons que nous parlons de l’une des meilleures équipes d’Europe, du monde, la saison dernière, ils ont remporté la Ligue des champions. Si vous comparez les deux équipes, il n’y a pas de comparaison. Nous parlons d’une équipe prête à gagner – aujourd’hui, nous avons vu la différence entre les deux équipes.

« Ce n’est pas facile de jouer à Stamford Bridge, la façon dont ils étaient très concentrés, ils ont gagné le ballon à chaque fois et puis nous avons également concédé un but que nous n’avons pas eu de chance. Lorsque vous commencez le jeu et qu’au bout de quelques minutes ils marquent, c’est sûr que le jeu devient très difficile.

«Mais, je connais la situation, il est très clair en ce moment qu’il y a un écart important. Nous devons essayer de nous battre pour rester en bonne position dans le championnat, mais si nous pensons que nous sommes proches, je pense que nous ne sommes pas sur la bonne voie.

Conte demande de la patience aux fans de Tottenham

Conte a ajouté : « Il y a beaucoup de travail à faire, en ce moment, il est très difficile de comprendre quelle partie vous prenez pour vous améliorer car il y a beaucoup de situations à améliorer. Nous avons besoin de temps et de patience. Tout le monde doit être patient, car Tottenham ces dernières années, le niveau a beaucoup baissé et maintenant nous devons nous battre pour gagner chaque match.

« J’ai commencé mon expérience avec Tottenham et à chaque match que nous avons disputé, et maintenant nous nous battons pour gagner le match, ce n’était pas un match où l’on pouvait dire que c’était facile.

« Nous devons être humbles, comprendre la situation en ce moment et continuer à travailler pour améliorer nos joueurs, alors nous verrons. Ce n’est pas simple de dire aller sur le marché des transferts, en janvier ce ne sera pas facile et maintenant le plus important est d’être concentré et de travailler pour s’améliorer.

« Les résultats en championnat étaient bons, nous avons atteint la demi-finale de la Coupe Carabao et pour Tottenham en ce moment, c’est un bon objectif. »

