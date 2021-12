Conte affirme qu’un joueur pourrait bientôt exploser à Tottenham Hotspur

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Antonio Conte a affirmé que l’attaquant Harry Kane était « sur la bonne voie » pour redevenir une machine à buts pour Tottenham Hotspur.

Jusqu’à présent cette saison, Kane a réussi à marquer un seul but pour Tottenham en 13 matches de Premier League, ce qui, pour quelqu’un comme lui, est un retour relativement horrible.

Jeudi soir contre Brentford a été une autre soirée frustrante pour Kane, même si sa performance globale a été relativement bonne dans la nuit.

Mais Conte n’est pas préoccupé par le manque de buts, affirmant que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’explose à nouveau dans le nord de Londres.

Il a déclaré à Football London : « Je suis sûr que Harry va marquer de nombreux buts. Je suis très content de la façon dont il joue. Ensuite, je sais que l’attaquant veut marquer mais nous voulons lui donner beaucoup d’occasions de marquer.

« Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour faire ce type de situation. »

La classe est permanente

Comme mentionné, Kane n’a marqué qu’une seule fois en Premier League.

Mais le tueur à gages des Lilywhites a également inscrit sept buts impressionnants en Coupe Carabao et en Ligue Europa Conference.

Et en service international avec l’Angleterre, Kane, encore une fois, s’est inscrit sept en deux matchs pendant la pause de novembre.

Il n’y a rien de mal à sa forme dans d’autres compétitions, ou pour d’autres clubs. Mais la Premier League s’avère assez gênante pour lui en ce moment.

Écoutez, c’est un cliché énorme, mais le vieil adage sonne certainement vrai : la forme est temporaire, la classe est permanente.

Rappelez-vous, ce n’est pas le premier rodéo de Conte. L’Italien a remporté l’argenterie dans deux pays différents – l’Italie et l’Angleterre – et s’il sent que Kane est sur le point d’être à nouveau Harry Kane, c’est très important.

Tottenham abrite Norwich City dimanche après-midi et ne soyez pas surpris si le tueur à gages rappelle à tout le monde à quel point il est un phénomène devant le but, prouvant à nouveau que son manager a raison.

Photo de Marc Atkins/.

