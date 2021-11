L’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a déploré un aspect négatif de son équipe dans le dernier tiers et a affirmé que son équipe devait devenir « stable » après s’être battue pour une feuille blanche.

Conte a dû attendre sa première victoire en championnat à la tête des Spurs après avoir supervisé un match nul 0-0 frénétique à Goodison Park. Éperons’ deux meilleures chances de la première mi-temps sont venues à leurs ailiers, mais ni Emerson Royal ni Sergio Reguilon n’ont pu garder leur sang-froid au moment critique.

Le remplaçant Giovani Lo Celso a frappé le poteau en fin de match, bien qu’Everton ait été la plus forte des deux équipes en seconde période.

Les scores sont restés dans l’impasse jusqu’au coup de sifflet final, avec une feuille blanche l’un des rares points positifs que Conte prendra.

RAPPORT DE MATCH: Conte a laissé la rue doubler de près, alors qu’Everton détient Tottenham malgré un carton rouge tardif

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via Football London), Conté a déclaré à propos du troisième jeu final rabougri de son équipe : « Si je dois voir un aspect négatif dans ce match, je pense que nous avons fait beaucoup d’erreurs avec la passe avant.

« Si nous faisons la passe finale de la bonne manière, nous avons des chances de marquer. Si nous faisions la passe finale de la bonne manière, nous pourrions avoir des chances de marquer. Au lieu de la dernière passe, nous avons fait beaucoup d’erreurs.

Le principal sujet de discussion du jeu était centré sur une décision de pénalité annulée initialement accordée en faveur de Richarlison.

Les rediffusions semblaient suggérer qu’Hugo Lloris avait mis la main sur le ballon avant d’abattre le Brésilien, et ce point de vue était partagé par Conte.

L’Italien a déclaré: « Mon point de vue est très simple parce que je ne peux pas comprendre si l’arbitre ne va pas à VAR et ne regarde pas ce qui s’est passé mais si VAR vous appelle et vous allez et vous regardez et vous voyez qu’il est difficile de faire un erreur. »

«Lloris a touché le ballon avant. Faire une erreur après avoir regardé VAR est impossible. J’ai vu et il a pris la bonne décision.

Sur sa défense qui a largement limité Everton à des demi-chances, Conte a conclu : « Je pense que lorsque vous voulez devenir grand, lorsque vous voulez essayer d’être compétitif, vous devez avoir une équipe stable.

« Pas des hauts et des bas, des hauts et des bas et aujourd’hui nous n’avons pas encaissé de but et je pense que c’est un bon début pour s’améliorer. Jeudi, nous avons marqué trois buts et nous avons eu des occasions d’améliorer notre score, mais nous avons ensuite encaissé deux buts.

« Je pense que nous devons apprendre à être stables, et il n’y a qu’une seule façon d’être stable, de faire offensivement ensemble et défensivement ensemble et tous les joueurs doivent entrer dans cette idée et aujourd’hui j’ai vu la volonté de se sacrifier pour faire attention à les détails. »

Conte exhorté à copier le coup de maître du transfert de Chelsea

Pendant ce temps, Harry Redknapp a exhorté Conte à copier un transfert de Chelsea extrêmement réussi en faisant une signature majeure qui « transformerait » Tottenham.

Rendre Tottenham difficile à battre sera une priorité absolue pour Conte. Et selon l’ancien patron des Spurs Harry Redknapp, Conte devrait suivre l’exemple de Chelsea et signer un militant expérimenté de 37 ans, Giorgio Chiellini.

Chelsea a acquis un autre vétéran demi-centre la saison dernière sous la forme de Thiago Silva. Le Brésilien a été tout ce que Thomas Tuchel aurait pu espérer et plus encore, avec son leadership et ses compétences organisationnelles aidant à guider les Blues vers la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Redknapp pense que la signature du héros de la Juventus et de l’Italie Chiellini pourrait avoir un effet transformationnel similaire

«Je doute beaucoup que Giorgio Chiellini, 37 ans, soit de la partie. Mais pour moi, c’est le seul homme que le nouveau manager des Spurs devrait déplacer Ciel et Terre pour amener à Londres.

«Je sais qu’ils signeraient difficilement quelqu’un à long terme. Mais pour les trier immédiatement, il n’y aurait personne de mieux.

« J’ai souvent dit que l’équipe regorge de talents, mais ce dont elle a vraiment besoin, c’est d’un leader, d’un organisateur, d’un vainqueur. Chiellini coche chacune de ces cases.

