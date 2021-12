Conte comparé à la légende du club alors que Carragher révèle pourquoi Tottenham peut désormais voir grand

Jamie Carragher pense que Tottenham est désormais entre de bonnes mains sous la direction du « top manager » Antonio Conte, car ses méthodes rapportent déjà d’énormes dividendes au club.

Conté, 52 ans, a remplacé Nuno Espirito Santo à la barre le 2 novembre dernier. Nuno n’a duré que quatre mois au travail et payé le prix pour une série de résultats et de performances décevants. Les Spurs semblaient décousus et il y avait des suggestions selon lesquelles l’équipe ne jouait pas pour le tacticien portugais.

Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité avec l’ancien chef de Chelsea en charge. Les Londoniens du nord sont passés de la neuvième à la cinquième place sous l’Italien.

Et Carragher, dans son rôle d’expert, a expliqué à quel point les Lilywhites se sont améliorés.

« Sous le dernier manager Nuno Espirito Santo, ils étaient massivement sous-performants, cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Mais nous pouvons en fait regarder la comparaison et elle s’est considérablement améliorée.

« Il s’est amélioré dans les buts encaissés. Ils étaient près du bas de la table. Maintenant, ils sont en tête de la ligue.

« La distance parcourue est celle dont tout le monde parle car on a presque l’impression de parler d’une équipe différente avec les mêmes noms et les mêmes joueurs. »

Conte comparé à Tottenham super

Il y a encore un long chemin à parcourir dans la carrière des Spurs de Conte mais les premiers signes sont bons. Finir dans les quatre premiers sera la clé et c’est désormais une réelle possibilité.

Les rivaux d’Arsenal occupent actuellement la quatrième place et ont six points d’avance. Mais l’équipe du Tottenham Hotspur Stadium a trois matchs en main en raison de problèmes liés à Covid.

Et Carragher est catégorique sur le fait qu’ils ont toutes les chances de se qualifier pour la Ligue des champions avec Conte au volant.

« La raison pour laquelle je pense que les Spurs ont de très bonnes chances de se classer parmi les quatre premiers, c’est qu’ils ont un très bon manager », a-t-il ajouté. «Ils ont un manager qui peut affronter Jurgen Klopp et Pep Guardiola et Thomas Tuchel.

«Regardez son dossier. Nous ne parlons pas d’un gars qui est en Premier League depuis une demi-saison et qui a fait un bon parcours.

« Il a remporté la Premier League, il a remporté la FA Cup lors de sa deuxième saison et il a connu un excellent début aux Spurs. »

Et l’ancien défenseur de Liverpool estime que cela fait environ un demi-siècle qu’ils n’ont pas eu un patron de la qualité de Conte.

« Son ratio de victoires le place parmi les meilleurs managers de Premier League. Vous pensez aux Spurs et vous devez probablement revenir au manager le plus célèbre de l’histoire du club, Bill Nicholson qui était le manager lorsqu’ils ont remporté le doublé en 1961 », a-t-il poursuivi.

« Ils n’ont jamais eu de manager de ce niveau. Les gens diront José Mourinho mais ce n’était pas Mourinho à son apogée. Je pense qu’ils ont un top manager à son apogée en ce moment et c’est ce qui leur donne une chance réaliste. »

