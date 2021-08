Conte de fées pour adultes ⋆ 10z viral

Lou de Laâge et Isabelle Huppert dans Blanche comme neige. (Groupe Gaumont/Cohen Média)

White as Snow d’Anne Fontaine remet en question le concept « non binaire » du sexe.

Blanche comme neige d’Anne Fontaine est une fable moderne étonnamment divertissante dans laquelle la conduite sexuelle d’une jeune femme révèle nos conflits moraux modernes. Lorsque Claire (Lou DeLaâge), qui travaille dans un spa haut de gamme tenu par sa belle-mère Maud (Isabelle Huppert), se fait kidnapper, son enlèvement tourne mal, la laissant bloquée dans un village de province. Là, l’attention qu’elle reçoit de nombre d’hommes peu avenants suscite des passions — des libertés — qu’elle a refoulées.

Cette configuration peut ressembler à une thèse féministe qui déteste les hommes, mais il s’agit en fait d’une version mise à jour avec imagination de Blanche-Neige et des sept nains. Fontaine utilise le sous-texte érotique et l’allégorie politique du conte de fées contre toute attente ; son titre taquine l’idée de virginité ainsi que des notions de promiscuité, de jugement patriarcal et de pureté spirituelle. A travers Claire, Fontaine nous fait s’interroger sur les normes de bienséance individuelle et sociale. À la fin de la fable, Fontaine surpasse les frères Grimm pour reconnaître l’héritage romantique du cinéma français. (Plus de détails ci-dessous.)

Les réalisatrices françaises se distinguent de leurs homologues américaines, semblant moins défensives, moins doctrinaires, et pas du tout misandristes. Fontaine a défendu sa démarche : « Je pense qu’être cinéaste, en ce qui concerne la sexualité, c’est quelque chose de vraiment désexualisant. C’est-à-dire que vous devenez une chose bizarre lorsque vous réalisez un film – pendant le tournage, vous n’êtes ni un homme ni une femme, vous êtes vraiment quelque chose d’étrange et de très ambivalent.

Ses rebondissements narratifs et ses virages esthétiques (cols de montagne aérés, champs ensoleillés et forêts sombres, tous vivement stylisés par le directeur de la photographie Yves Angelo) créent une sensibilité palpable – contrairement à l’insipide mise à jour espagnole de 2012 Blancanieves de Pablo Berger, mais qui rappelle A Company of de Neil Jordan Wolves (une adaptation de 1984 du texte féministe d’Angela Carter The Bloody Chamber, qui a précédé d’un an le roman schématique de Margaret Atwood The Handmaid’s Tale). Fontaine partage le néo-féminisme avec Catherine Breillat, qui a réalisé la version étonnamment adulte de Barbe Bleue (2009). Bien que pas aussi radical que Breillat, Fontaine s’en rapproche, approuvant la promiscuité de Claire tout en reconnaissant les appétits masculins troublés.

Les sept hommes captivés par la présence de Claire vont d’une paire de frères jumeaux introvertis à un violoncelliste classique, un vétérinaire, un prêtre local et un érudit et son fils adulte – plus il y a une barista lesbienne. Claire les intrigue tous. Leurs convoitises, contrairement à celles de Claire, attestent des tendances que les hommes et les femmes ont en commun – leur attraction et friction naturelles et complémentaires qui de nos jours sont diminuées en tant que «binaires». J’ai réalisé que je regardais quelque chose de spécial quand, après avoir appris à Claire qu’elle ressemble aux modèles peints par Auguste Renoir, Fontaine observe son personnage endormi, partiellement drapé de couvre-lits, son torse charnu brillant comme un chef-d’œuvre de Renoir.

Dans Blanche comme neige, Fontaine se concentre avec audace sur l’anatomie féminine — le nubile DeLaâge semble le portrait craché de Jane Fonda de l’époque de Barbarella, l’incarnation comique et science-fiction des fantasmes burlesques de Roger Vadim. Mais Fontaine met l’accent sur la ruse séduisante féminine. Même Maud, plus âgée et maussade, porte un tailleur-pantalon rouge et un rouge à lèvres assortis à l’uniforme de serveuse rouge de Claire. Les couleurs symboliques et la sensualité vibrante du film dénotent plus qu’un sens de la mode.

Fontaine joue avec ce que les universitaires appellent « le regard masculin ». Féministe ambivalente, elle désapprouve Maud, qui envie « les filles d’aujourd’hui [getting] dans des situations extrêmes. Le rôle de méchant de Huppert rappelle son personnage principal dans Greta (2018) de Neil Jordan, mais la méchanceté réprimée de Maud rappelle ce qu’un humoriste a dit à propos des dames de The View : “Elles sont comme des méchantes de Disney.” Cela s’avère être un fait de leur emploi, correspondant aux termes caricaturaux de l’opposition politique contemporaine. Maud gronde comme une féministe d’antan vengeresse. Mais la belle Claire écoute le conseil du prêtre local : « Le Christ avait un faible pour les femmes de péché. Elle demande : « Et toi ? Il répond : « Pour les femmes mais pas pour le péché. »

Claire joue à des jeux de renarde. (« J’ai des passions et je les mets en scène. ») Mais Fontaine joue-t-il la satire de la sexploitation de Russ Meyer ? Dans sa vanité, fait-elle sciemment que les hommes se souviennent du roman expérimental Blanche-Neige de l’auteur moderniste Donald Barthelme de 1967 ?

Co-écrit par Fontaine et Pascal Bonitzer, Blanche comme neige rend également hommage à la saga du mystère féminin de François Truffaut, La Sirène du Mississippi, dans laquelle Catherine Deneuve séduit Jean-Paul Belmondo pour qu’il l’épouse. Dans leur cabane, Belmondo découvre une bande dessinée de journal « Blanche-Neige et les sept nains » ainsi qu’un exemplaire de La Peau de chagrin de Balzac.

Ces références classiques contredisent les charades non binaires actuelles des médias. Fontaine honore Truffaut, puis devient le maître des conflits hétérosexuels lorsque Maud offre à Claire une pomme empoisonnée polie – et c’est la pomme la plus rouge de l’histoire du cinéma. Le symbolisme de Fontaine remonte à Eve. Mais Claire survit à la tentation et en vient à cette prise de conscience intime : « Je ne savais pas ce qu’était le désir ; maintenant oui. Ce n’est pas amusant. C’est la vie.”

