Conte demande 237 millions de livres sterling pour amener six stars de la Serie A à Tottenham, Newcastle intéressé par la vraie légende Kroos, Liverpool regarde Barnes

La saison de Premier League n’est peut-être que début novembre, mais cela ne signifie pas que les clubs ne prévoient pas leurs transactions de transfert pour la fenêtre à venir.

Il reste un peu moins de deux mois avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Conte est sur le point de devenir le nouveau patron de Tottenham

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Antonio Conté

Antonio Conte aurait demandé un coffre de guerre de 237 millions de livres sterling à Tottenham une fois qu’il deviendra leur nouveau patron pour aider à réorganiser leur équipe.

Conte devrait être annoncé comme le nouveau manager des Spurs après le départ de Nuno Espirito Santo lundi.

Le point de vente italien Calciomercato affirme que l’ancien chef de Chelsea a fait ses demandes au conseil d’administration de Tottenham et veut plus de 200 millions de livres sterling à dépenser pour les transferts.

Et il a une foule de stars de la Serie A en ligne de mire.

Les rapports affirment que le duo de la Juventus Federico Chiesa et Matthijs de Ligt en tête de la liste de souhaits de Conte avec la paire de l’Inter Milan Stefan de Vrij et Marcelo Brozovic également en vue.

Le défenseur de l’AC Milan Alessio Romagnoli et l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic complètent la demande de Conte.

Newcastle est après la légende du Real Madrid Toni Kroos Toni Kroos

Newcastle sont intéressés par un échange sensationnel pour le milieu de terrain du Real Madrid et de l’Allemagne, selon le média espagnol El Nacional.

La Premier League prévoit une offre de 25 millions de livres sterling pour le joueur de 31 ans à la suite de son rachat soutenu par les Saoudiens.

L’accord de Kroos à Madrid expire en juin 2023, le Real pourrait donc être tenté d’encaisser.

Harvey Barnes

Liverpool aiment le Leicester et l’ailier anglais, affirme le média espagnol Fichajes.

Le rapport affirme que Jurgen Klopp considère Barnes comme le joueur parfait pour compléter Sadio Mane, Roberto Firmino, Diogo Jota et Mohamed Salah.

Mais le diplômé de l’académie de Leicester coûterait probablement très cher n’ayant signé un nouveau contrat au King Power Stadium qu’en août.

Barnes a subi une baisse de forme pour Leicester cette saison Loris Karius

La vie a été difficile pour l’Allemand après sa tristement célèbre performance en finale de la Ligue des champions en 2018.

Karius est revenu à Liverpool après avoir passé les deux saisons précédentes à Besiktas et à l’Union Berlin en prêt.

Il a non seulement laissé derrière Adrian dans la course en tant que gardien de but numéro deux de Jurgen Klopp, mais aussi Caoimhin Kelleher, diplômé de l’académie.

Et Liverpool espère réduire ses pertes en permettant à Karius – dont le contrat est conclu à la fin de la saison – de partir gratuitement en janvier, selon le Mirror.

Les erreurs de Karius ont conduit à la défaite de Liverpool en finale de la Ligue des champions Eden Hazard

Chelsea et Newcastle font partie des clubs de Premier League qui ont été alertés de la possibilité de signer Eden Hazard en janvier.

ESPN prétend que si les Blues officialisent leur intérêt pour leur ancien héros, ils pourraient faire face à la concurrence des Magpies à la recherche de leur première arrivée de chapiteau.

Le capitaine belge Hazard, 30 ans, n’a commencé que 25 matchs en Liga depuis qu’il a scellé son transfert de rêve au Real Madrid et compte cinq buts en 52 apparitions.

Le point de vente espagnol Marca a maintenant annoncé que Carlo Ancelotti autoriserait l’attaquant à quitter le club s’il le souhaite.

Eden Hazard a été lié à un retour à Stamford Bridge après un échec en Espagne Antonio Rudiger

Le défenseur de Chelsea a été lié à un déménagement à Liverpool.

L’Express affirme que les Reds font partie des clubs qui gardent un œil sur le défenseur allemand de 28 ans – qui est en fin de contrat l’été prochain.

« À propos de Liverpool, on me dit que pour le moment, ils n’ont encore fait aucune approche avec ses agents », a déclaré l’expert en transfert Fabrizio Romano à Five.

« Voyons ce qui se passera dans les mois à venir, mais pour Liverpool, il n’y a toujours pas d’approche. »

Rudiger écoute les offres de Chelsea, mais leurs évaluations sur un nouveau contrat sont loin d’être Emi Martinez

Tottenham serait désireux de ramener le gardien d’Aston Villa dans le nord de Londres, selon l’Independent.

L’ancienne star d’Arsenal est en tête de la liste de souhaits des Spurs si l’international français de 34 ans Hugo Lloris part l’été prochain.

Alex Remiro de la Real Sociedad, Alex Meret de Napoli et Sam Johnstone de West Brom figureraient également sur la liste.

Martinez pourrait faire son retour dans le nord de Londres Paul Pogba

Le Français est en fin de contrat à la fin de la saison et sans nouvel accord encore convenu, il semble de plus en plus probable qu’il puisse passer à autre chose.

Pourtant, le Telegraph affirme que Manchester United ne vendra pas Pogba en janvier et est tout à fait prêt à ce que le milieu de terrain parte gratuitement.

Le Real Madrid, la Juventus et le PSG ont déjà manifesté leur intérêt pour le vainqueur de la Coupe du monde, mais il est très peu probable qu’ils fassent une offre en janvier.

Dans l’état actuel des choses, ce sera la dernière saison de Pogba à Man United Kalvin Phillips

Liverpool serait intéressé par un transfert de 60 millions de livres sterling pour la star de Leeds et de l’Angleterre Kalvin Phillips.

Le Daily Star affirme que Liverpool a rejoint son grand rival Manchester United dans la bataille pour signer le milieu de terrain de 25 ans.

Phillips est sous contrat à Elland Road jusqu’en 2024 et les rapports indiquent qu’il n’est « pas agité pour un déménagement ».

Mais l’attrait de deux des plus grands clubs du football mondial pourrait le convaincre de quitter Leeds.

Il est évalué à plus de 60 millions de livres sterling, Liverpool et United faisant de la signature d’un milieu de terrain l’une de leurs priorités l’été prochain.

Liverpool est intéressé par un transfert de 60 millions de livres sterling pour la star de Leeds Kalvin Phillips