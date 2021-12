Conte dit qu’un joueur l’a impressionné lors de l’entraînement des Spurs

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré à Sky Sports que Harry Kane l’avait impressionné lors de l’entraînement des Spurs et ne le changerait pas pour l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

Les Spurs affronteront Liverpool au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League dimanche.

Salah entrera dans le match en grande forme, tandis que Kane a du mal devant le but pour Tottenham de Conte.

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

BridTV

7342

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

925435

925435

centre

13872

Le Tottenham non. 10 a marqué un but et fourni une passe décisive en 12 départs en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Cependant, selon Conte, Kane a été brillant à l’entraînement des Spurs.

Antonio Conte sur l’attaquant des Spurs Harry Kane

Conte a déclaré à Sky Sports à propos de Kane : « Harry est un attaquant de classe mondiale. Chaque jour que je l’entraîne, je comprends très bien que c’est un attaquant de classe mondiale.

« C’est l’un des meilleurs que j’ai eu le plaisir d’entraîner. Il est incroyable. J’aime l’avoir dans mon équipe.

« Bien sûr, Jurgen [Klopp] aime avoir Mo Salah. Mais j’aime avoir Harry dans mon équipe.

« C’est un joueur important pour nous et mes attentes étaient très élevées et de jouer un match important contre Liverpool. »

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Intensifier

Quelques mauvais mois ne font pas de Kane un mauvais joueur.

Nous savons tous à quel point l’attaquant de Tottenham est bon.

Après tout, il a marqué 167 buts en 259 apparitions en Premier League jusqu’à présent dans sa carrière.

Cependant, il est important que Kane intensifie son jeu maintenant pour l’équipe de Conte.

L’international anglais est le seul attaquant senior reconnu dans l’équipe actuelle des Spurs, et Conte a besoin de lui.

Donc, à notre avis, Kane doit commencer à livrer la marchandise.

Cela fait plusieurs semaines maintenant, et nous pensons que l’attaquant devrait commencer à en faire plus et marquer plus de buts.

Tottenham est dans la course pour le top quatre de la Premier League, mais il a besoin des buts de Kane.

Dans d’autres nouvelles, « La réalité est »: Arteta explique pourquoi la star « volontaire » d’Arsenal ne joue pas souvent