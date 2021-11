Conte est à nouveau l’élu pour Tottenham

01/01/2021 à 13:04 CET

Antonio Conté Il est à nouveau l’élu pour siéger sur le banc de Tottenham Hotspur après le limogeage de Nuno Espirito Santo après seulement quatre mois au pouvoir.

L’entraîneur italien est choisi par les ‘Spurs’, selon la presse anglaise, pour succéder au Portugais, malgré le fait qu’il ait rejeté le poste l’été dernier.

Conté reçu l’appel de Daniel Prélèvement cet été avant qu’il n’arrive Nuno, pour rediriger un navire à la dérive avec le tir de Joseph Mourinho, mais l’Italien, qui venait de quitter l’Inter Milan, n’était pas convaincu par un projet qui fuyait et dans lequel sa plus grande star, Harry Kane, semblait sur le point de partir.

Avec Kane au moins une saison de plus dans l’équipe et voyant que le banc de Manchester United lui résiste, à cause de la confiance qu’il y a dans Ole Gunnar Solskjaer, Conté Il semble prêt cette fois à signer avec le club londonien.

La dernière expérience de Conté Dans le football anglais, c’était avec Chelsea, où il était de 2016 à 2018 en remportant une Premier League et une FA Cup.