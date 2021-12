Conte est peut-être sur le point de ramener une tactique des Spurs que nous n’avons pas vue depuis Harry Redknapp – Notre point de vue

Photo de Visionhaus/.

Selon Super Deporte, Tottenham Hotspur souhaite remarquablement ramener Gareth Bale dans le nord de Londres.

Bale a eu deux sorts avec les Spurs dans le passé, et malgré le fait qu’il n’était qu’à Tottenham la saison dernière, il reviendra dans un club incroyablement différent.

En effet, la formation du nord de Londres a eu deux managers depuis le retour de Bale à Madrid, et leur responsable actuel est Antonio Conte.

Alors, où Bale s’intégrerait-il dans un système Conte ? Eh bien, l’Italien aime jouer un 3-4-3 ou un 3-5-2, ce qui signifie qu’il y a quelques options pour Bale.

Dans un 3-4-3, il s’intégrerait bien sur l’aile droite – le poste qu’il a joué le plus souvent ces dernières années, mais si Conte veut jouer son 3-5-2, où s’adaptera Bale dans?

Eh bien, Conte pourrait faire entrer Bale dans un 3-5-2 en s’inspirant de Harry Redknapp et en l’utilisant comme ailier.

N’oubliez pas que Bale est arrivé dans sa jeunesse en tant qu’arrière gauche, et bien qu’il n’ait pas joué ce rôle depuis qu’il a travaillé sous Redknapp il y a dix ans, il possède tous les attributs nécessaires pour réussir dans un système Conte.

Il est absolument rapide, il est brillant en centre et il est presque imparable lorsqu’il court depuis les profondeurs avec le ballon.

Oui, il y a des questions sur sa forme physique, et peut-être que son rythme de travail ne coupera pas la moutarde dans ce rôle dans un système Conte.

Cependant, regardez Bale jouer pour le Pays de Galles et vous devez dire que tout problème de rythme de travail peut être rapidement résolu.

Quand il joue avec le cœur sur sa manche, Bale travaille plus dur que quiconque, et nous en avons eu un aperçu la saison dernière lorsqu’il est revenu dans le club qui lui a donné sa grande chance.

Tenez compte du fait que les fans sont maintenant de retour dans les stades, et Bale aura cette incitation supplémentaire à travailler beaucoup plus dur, et s’il peut atteindre ses meilleurs niveaux de performance chaque semaine, il pourrait être un incroyable ailier dans le système de Conte.

Cela semble ridicule, nous le savons, mais des choses plus étranges se sont produites dans le football, et il faut le dire, ses compétences conviennent très bien à ce rôle.

10 ans après le départ de Harry Redknapp, pourrions-nous à nouveau voir Bale jouer en tant qu’ailier à Tottenham ?

