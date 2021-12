Conte et Paratici ont mis les roues de janvier en mouvement pour le raid de Tottenham Traoré

Antonio Conte et Fabio Paratici auraient prévu un raid contre les rivaux de la Premier League, les Wolves, pour le puissant ailier Adama Traoré dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le Daily Telegraph rapporte que Conte et le directeur sportif Paratici rencontreront le président Daniel Levy dans les prochains jours pour discuter des objectifs du club en janvier, alors qu’il semble qu’il pourrait également y avoir des sorties dans le nord de Londres.

Un rapport de lundi a révélé que Dele Alli devrait être la sortie du Nouvel An la plus médiatisée. Le milieu de terrain anglais semble susceptible d’être prêté plutôt qu’une vente, dans l’espoir qu’une forte période dans un autre club augmentera sa valeur de sortie permanente.

Quant aux entrants, il est de notoriété publique que Conte veut une option de sauvegarde pour Harry Kane.

Le patron des Spurs, avec Paratici, est un grand fan du leader de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Le Serbe continue de marquer des buts en Serie A, mais sa signature pourrait être difficile à décrocher.

Un certain nombre d’autres clubs sont sur le marché pour l’attaquant, notamment Liverpool, Arsenal et Manchester City. Il est peu probable qu’une guerre d’enchères directe se déroule en faveur de Tottenham, surtout lorsqu’ils ont encore un stade à payer.

Mais un joueur qui continue d’être lié à un transfert vers le nord de Londres est Traoré.

L’attaquant espagnol était une cible majeure au cours de l’été lorsque Nuno Espirito Santo était toujours en charge des Spurs.

Mais il semblerait qu’un autre effort pour atterrir sur l’ancien Middlesbrough soit imminent, comme le rapporte le Telegraph.

Baisse des prix de Traoré

Les loups ont évalué l’ailier pacy à 40 millions de livres sterling au cours de l’été, mais ce prix a probablement baissé. La raison en est la baisse de forme de Traoré cette saison. L’attaquant n’a pas encore marqué de but ou une seule passe décisive.

Il n’a réussi que deux buts et deux passes décisives la saison dernière et reste l’une des plus grandes énigmes de la Premier League.

Cependant, Conte et Paratici pensent qu’ils peuvent tirer le meilleur parti du joueur – ce qui pourrait être une perspective effrayante lorsque Kane, Son Heung-Min et Lucas Moura sont ajoutés au mélange.

Newcastle sera probablement le plus occupé pendant une fenêtre de transfert inhabituellement mouvementée en janvier

Johnstone s’apprête à choisir West Ham contre les Spurs

Pendant ce temps, un rapport contenant une mise à jour sur l’avenir du gardien de West Brom, Sam Johnstone, semble montrer que West Ham devance Tottenham.

Johnstone a fait l’objet de nombreuses spéculations concernant son avenir ces derniers temps. En effet, un gardien de sa qualité jouant en championnat est susceptible d’attirer l’attention des équipes de Premier League.

Tottenham et West Ham seraient les principaux candidats pour débarquer Johnstone en janvier, s’il quittait West Brom.

Cependant, un rapport de The Sun (via Hammers News) affirme que ce sont les Hammers qui sont maintenant en pole position pour décrocher le bouchon.

West Ham a actuellement quatre gardiens dans ses livres. Cependant, trois d’entre eux ont plus de 33 ans, dont le gardien de premier choix Lukasz Fabianksi.

En effet, des doutes émergent quant à savoir s’il jouera encore plus longtemps au plus haut niveau. Alors qu’il reste un excellent gardien, le contrat du Polonais arrive à échéance en fin de saison avec un renouvellement peu probable.

Dans cet esprit, une place s’ouvrira probablement pour un nouvel homme. Cela donne à West Ham l’avantage de Johnstone.

Johnstone a envie de déménager à West Ham

Les Hammers ont la possibilité d’acheter Alphonse Areola suite à son prêt. B la capture de Johnstone pourrait mettre fin à ces espoirs.

De plus, le rapport affirme que Johnstone pense que ses chances en équipe première seraient plus grandes aux Hammers qu’à Tottenham. Bien que certains doutes subsistent sur Hugo Lloris, des rapports affirment qu’il est sur le point d’ouvrir des pourparlers sur un nouvel accord.

Et en tant que n ° 1 incontesté des Spurs, le déplacer semble un défi de taille, même pour Johnstone.

Une mise à jour récente, cependant, a indiqué que Johnstone resterait probablement à West Brom pour le reste de l’année. En effet, son contrat arrivant à échéance, il aurait bientôt le choix de ses propres clubs.

Par conséquent, il reste à voir si West Ham ou Tottenham seront en mesure de l’attirer.

LIRE LA SUITE: Chelsea écrasera les » marches concrètes » de Tottenham après que le » pouvoir » de la cible impressionne