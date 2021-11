Conte exhorté à copier le plan de Chelsea en signant pour « transformer » Tottenham

Harry Redknapp a exhorté Antonio Conte à copier un transfert de Chelsea extrêmement réussi en faisant une signature majeure qui « transformerait » Tottenham.

Si le premier match de Conte en charge était quelque chose à faire, le Le travail de l’italien dans le nord de Londres sera tout sauf simple. Les Spurs ont pris une avance de trois buts contre Vitesse Arnhem jeudi soir. Ses trois premiers, Lucas Moura, Harry Kane et Son Heung-min, semblaient parfois dévastateurs.

Cependant, à l’autre bout du terrain, les Spurs ont l’air décidément fragiles. Tottenham manquent d’un leader naturel dans leur backline suite aux départs de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld.

Conte déploie souvent une ligne de fond à trois, bien qu’aucune de ses options actuelles n’ait impressionné contre Vitesse.

Rendre Tottenham difficile à battre sera une priorité absolue pour Conte. Et selon l’ancien patron des Spurs Harry Redknapp, Conte devrait suivre l’exemple de Chelsea et signer un militant expérimenté de 37 ans, Giorgio Chiellini.

Chelsea a acquis un autre vétéran demi-centre la saison dernière sous la forme de Thiago Silva. Le Brésilien a été tout ce que Thomas Tuchel aurait pu espérer et plus encore, avec son leadership et ses compétences organisationnelles aidant à guider les Blues vers la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Redknapp pense que la signature du héros de la Juventus et de l’Italie Chiellini pourrait avoir un effet transformationnel similaire

« Au cours des prochaines semaines, nous verrons sans aucun doute une liste des cibles supposées de grands noms qu’il souhaite lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira », a écrit Redknapp dans le Sun.

«Je doute beaucoup que Giorgio Chiellini, 37 ans, soit de la partie. Mais pour moi, c’est le seul homme que le nouveau manager des Spurs devrait déplacer Ciel et Terre pour l’amener à Londres avec lui.

«Je sais qu’ils signeraient difficilement quelqu’un à long terme. Mais pour les trier immédiatement, il n’y aurait personne de mieux.

«Et nous avons encore une fois vu jeudi contre Vitesse Arnhem – à peine l’un des gros calibres d’Europe – à quel point les Spurs ont besoin de quelqu’un pour prendre le commandement de cette défense.

« J’ai souvent dit que l’équipe regorge de talents, mais ce dont elle a vraiment besoin, c’est d’un leader, d’un organisateur, d’un vainqueur – et Chiellini coche chacune de ces cases.

« Et quant à son âge ? Eh bien, il n’a pas trop mal fait au cœur de cette défense italienne à l’Euro, n’est-ce pas ?

Chiellini pourrait « transformer le lieu » – Redknapp

Redknapp a ensuite affirmé que Chiellini « transformerait » Tottenham et aurait un impact similaire à celui de Silva à Chelsea.

« J’adore le gars, c’est un vrai personnage, et même si ce n’est que pour un an, deux au maximum, il pourrait transformer l’endroit », a-t-il poursuivi.

«Il est assez évident que Conte ira avec trois à l’arrière. C’est un système qu’il adore et avec lequel il a déjà réussi, donc je pense que c’est une évidence.

« Vous collez Chiellini au milieu et le laissez diriger le spectacle. Vous n’avez pas besoin de lui dans les canaux, il suffit de diriger le ballon et d’organiser le reste.

«Il a joué sous Conte à la Juventus quand ils gagnaient tout, donc il y a déjà une relation là-bas.

« Cela a fonctionné pour Chelsea quand ils ont eu Thiago Silva, qui avait près de 36 ans à l’époque, et je pouvais voir Chiellini avoir le même impact chez les Spurs.

« Il lui reste un an de contrat à la Juventus, mais j’essaierais de l’avoir. Et si cela échoue, optez pour son copain Leonardo Bonucci sur la même base.

