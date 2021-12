Conte explique pourquoi Tottenham n’a pas pu briser Southampton à 10; révèle la blessure d’une autre star

Antonio Conte a révélé pourquoi il pense que Tottenham n’a pas réussi à briser une défense tenace de Southampton, malgré le fait que l’équipe locale ait été réduite à 10 hommes en première mi-temps.

Éperons ont été frustrés par VAR car ils ont dû se contenter d’un match nul 1-1 à St Mary’s. Ils avaient deux buts controversés en deuxième mi-temps alors qu’ils poursuivaient les trois points après que le penalty de Harry Kane avait annulé le superbe premier match de James Ward-Prowse pour les Saints.

Ward-Prowse a trouvé le coin le plus éloigné avec un premier effort à la 25e minute. Cependant, Kane est entré en jeu après que Son Heung-min a été abattu par Mohammed Salisu, qui a reçu un carton rouge.

C’était tous les Spurs après la pause et Kane a vu un but annulé pour hors-jeu qui ne semblait pas évident sur VAR. L’arbitre Anthony Taylor a ensuite jugé que Fraser Forster avait été victime d’une faute lorsqu’il a laissé tomber le ballon sous un défi anodin de Matt Doherty.

Les Spurs ont eu d’autres occasions grâce à Doherty et Bryan Gil, mais ils ont dû se contenter d’un match nul qui leur a manqué l’occasion de réduire l’écart sur Arsenal, quatrième.

Pourtant, éviter la défaite signifie que Conté devient le premier manager de l’histoire de Tottenham à ne perdre aucun de ses sept premiers matches de championnat et ils vont sans aucun doute dans la bonne direction sous l’Italien.

Et s’exprimant lors de sa conférence de presse après le match, Conte a déclaré: « Je pense que les deux [good defending and struggling to break them down]. Ils ont très bien défendu.

« Trouver de l’espace n’a pas été facile. En même temps, nous pouvons faire beaucoup mieux. Pour déplacer la balle plus rapidement et trouver celle qu’on veut.

« Je pense que jouer après 48 heures n’est pas facile pour toutes les équipes.

«Je pense avoir vu un peu de fatigue chez mes joueurs. Pour cette raison, nous ne prenons pas la bonne décision dans le dernier passage et l’arrivée.

Ben Brereton Diaz et un objectif de 50 millions de livres sterling à Liverpool – Six joueurs de l’EFL sur les listes de souhaits de la Premier League en janvier

Conte révèle le coup de blessure de Bergwijn

Conte a également révélé que l’attaquant Steven Bergwijn avait raté le choc des Saints en raison d’une blessure.

Il a ajouté : « Steven est blessé. Pendant le match contre Crystal Palace, il a ressenti un problème au mollet et ensemble, il s’est blessé avec Lo Celso, Romero et Sessegnon.

« Ils ne seront pas de retour pour le week-end. »

Pendant ce temps, Eric Dier pense que le résultat doit être relativisé après les améliorations apportées sous Conte.

Il a déclaré: «Déçu surtout après qu’ils soient descendus à 10 hommes. Nous devons gagner le match et nous ne pouvions pas le faire.

«Ils ont très bien défendu et se sont battus les uns pour les autres, mais cela n’a pas d’importance de notre côté. Nous devons être capables de les décomposer. Nous n’étions pas assez bons pour faire ça.

« Nous devons garder les choses en perspective. Tout le monde peut voir la progression.

« J’aime apprendre à jouer dans ce système. »

NOTES DES JOUEURS: le maître des passes de Tottenham devient le favori de Conte mais le finisseur lent échoue au tirage au sort de Southampton