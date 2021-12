Conte fait une triple déclaration excitante à Tottenham après sa victoire sur Brentford

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a salué trois aspects de la performance de son équipe après leur victoire en Premier League contre Brentford.

Éperons gagné 2-0 au Tottenham Hotspur Stadium et a remporté trois points bien mérités jeudi. Son Heung-min s’est avéré influent dans les deux buts, offrant un centre et une belle finition.

En effet, son ballon flottant dans la surface a conduit au but contre son camp de Sergi Canos en première mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Sud-Coréen montrait son rythme et finissait par encaisser une belle échappée. Ailleurs, le gardien Hugo Lloris a effectué des arrêts clés et le duo de milieu de terrain Oliver Skipp et Pierre-Emile Hojbjerg s’est avéré crucial.

Conte a déclaré à Amazon Prime Video Sport dans son évaluation d’après-match : « C’était une bonne performance contre une bonne équipe, une équipe dangereuse parce qu’elle a une idée du football.

« Vous pouvez voir qu’ils travaillent depuis de nombreuses années avec le même manager et qu’ils sont très dangereux avec les coups de pied arrêtés. Garder une feuille blanche pour nous est très important.

« Nous méritions de gagner pour ce que nous avons fait pendant le match. On a raté des occasions d’améliorer le résultat final, mais au final je suis content car j’ai vu un grand engagement, une bonne patience de la part des joueurs.

«Je pense qu’aujourd’hui, nous avons vu une équipe avec une âme. Bien sûr, nous devons travailler avec eux et améliorer notre idée du football, mais aujourd’hui une belle victoire et maintenant nous devons commencer à penser à dimanche.

Tottenham a maintenant récolté sept points sur neuf possibles en Premier League depuis l’arrivée de Conte.

Cependant, l’Italien ne laissera pas ses joueurs trop célébrer avant le choc de dimanche avec Norwich.

« [It’s] un autre match important pour nous et les joueurs savent très bien quelle est ma pensée en ce moment », a-t-il déclaré. « Profitez du moment jusqu’à minuit, puis ils doivent commencer à penser au dimanche.

« Nous avons été déçus pour le match contre Mura et je pense que dans la défaite, vous apprenez beaucoup et je pense que nous avons beaucoup appris sur cette défaite qui nous blesse ainsi que nos fans.

Conte attend avec impatience Tottenham

Après Norwich, les Spurs affrontent Rennes lors de leur dernier match de groupe en Ligue Europa Conference alors qu’ils cherchent à se qualifier pour les huitièmes de finale.

« Maintenant, nous devons penser à jouer un autre match de Premier League et une autre chance de passer à l’étape suivante de la Conference League », a ajouté Conte.

« Maintenant, il est important que nous ayons une bonne victoire, mais nous devons être prêts. »

Leur dernier résultat a hissé Tottenham à la sixième place du classement de la Premier League, à deux points des quatre premiers.

