Conte insiste sur le fait que Tottenham est « prêt » pour le test de Liverpool; Mise à jour sur les blessures de Reguilon

Antonio Conte insiste sur le fait que son équipe de Tottenham est prête à affronter Liverpool en forme dimanche, malgré l’annulation de ses trois derniers matchs de Premier League en raison de Covid.

Éperons n’ont pas joué depuis leur victoire 3-0 sur Norwich le 5 décembre après avoir été secoués par une épidémie de Covid qui a touché un certain nombre de joueurs et de membres du personnel et contraint le club à fermer son centre d’entraînement Hotspur Way.

Et s’exprimant avant le match contre les hommes de Jurgen Klopp, Conte admet que cela a été une période difficile pour le club.

Il a déclaré: «Le moral était très, très bas, aussi parce que nous nous préparions et avions des séances d’entraînement pour jouer. Nous nous sommes préparés pour tous ces matchs et en deux semaines, trois fois nous n’avons pas joué.

« C’est sûr, le moral est au plus bas quand ce genre de situation se produit. Par exemple hier, nous étions prêts à jouer contre Leicester.

«Nous étions là-bas et avant le déjeuner, ils nous ont dit que le match était reporté. Puis déjeuner, un autre voyage, quand nous sommes arrivés [back at Hotspur Way] une autre session de formation. Ce n’est pas facile.

«Ce n’est pas non plus facile à expliquer aux joueurs et à trouver la bonne énergie quand on est prêt à jouer et que le match est reporté. Pour revenir, avoir une autre séance d’entraînement et aujourd’hui pour préparer un autre match contre Liverpool et vous ne savez pas si vous êtes capable de jouer.

« Ce n’est pas simple, sûrement. Si le moral est en baisse, je pense que je peux justifier [that in] mes joueurs et tout l’environnement. Mais en même temps, nous sommes prêts à jouer dimanche un match important contre une très bonne et incroyable équipe. Avec la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes prêts à jouer ce match.

Quelle est la prochaine étape pour Anthony Martial ? Cinq destinations potentielles pour la star de Man Utd

Reguilon devrait affronter Liverpool

Conte a également fourni une mise à jour sur la forme physique de l’arrière gauche Sergio Reguilon avant le match.

L’international espagnol s’est blessé lors de la victoire contre Norwich, mais devrait être bien pour affronter Liverpool.

Conte a ajouté: « Sergio jusqu’à aujourd’hui s’est entraîné séparément, mais il est prêt à avoir la séance d’entraînement avec nous demain. Le joueur est à l’aise de reprendre l’entraînement avec nous.

« J’espère que demain il sera totalement rétabli mais aujourd’hui Sergio était content. Son sentiment était bon.

LIRE LA SUITE: Le paria de Tottenham pourrait donner un coup de pouce inattendu au club en janvier