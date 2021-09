Conte : « Le rêve d’Hakimi est de rejouer pour le Real Madrid »

L’ancien manager de l’Inter Milan Antonio Conte affirme que le rêve de l’arrière du PSG Achraf Hakimi est de revenir un jour au Real Madrid, selon une interview avec Sky Sports Italia (via AS).

Conte a été très bref dans ses déclarations sur son ancien joueur : “Le rêve de Hakimi est de rejouer pour le Real Madrid.”

Il a également parlé de la croissance et du développement de Hakimi alors qu’il jouait pour lui à l’Inter, rappelant en particulier les matchs de la phase de groupes contre le Real Madrid.

« Il a souffert dans ces deux matches. Je me souviens de l’erreur qu’il a commise à Valdebebas, mais à partir de là, il a beaucoup travaillé. « Il avait besoin de bancs et il l’a accepté avec sérénité et avec une envie d’apprendre. Maintenant qu’il est l’un des ailiers les plus forts du monde, il peut devenir un crack. Il s’est aussi beaucoup amélioré dans la phase défensive et dans la dernière passe.

Hakimi a rejoint le PSG au cours de l’été dans le cadre d’un transfert de 60 millions d’euros qui verra le joueur de 22 ans rester sous contrat avec les Parisiens jusqu’en 2026. Hakimi a rejoint Conte et l’Inter depuis le Real Madrid la saison dernière.

L’international marocain a commencé sa carrière de jeune avec Los Blancos en 2006 avant sa promotion en Castille lors de la saison 2016-17 et ses débuts éventuels chez les seniors en octobre 2017.