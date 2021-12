Conte partage ce qu’il a dit à Daniel Levy sur les transferts des Spurs

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré à Football.London qu’il avait demandé au président Daniel Levy un mois supplémentaire pour évaluer ses joueurs.

Conte a déclaré qu’on ne peut pas porter de jugement sur les joueurs après un ou deux matchs.

Le patron de Tottenham a déclaré qu’il informerait le président du club Levy de son souhait pour la fenêtre de transfert de janvier après un autre mois.

Cela signifie que Conte évaluera ses joueurs actuels de Tottenham en décembre, puis informera Levy.

Conte, cependant, a clairement indiqué que s’il était en mesure de recruter des joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier, il le ferait.

Antonio Conte sur les transferts de Tottenham en janvier

Le patron de Tottenham a déclaré à Football.London: « La considération et le jugement [of how well the team is doing] ne peut changer que pour une victoire ou une défaite.

« J’ai également demandé au club un mois supplémentaire pour bien comprendre la situation et faire la bonne évaluation parce que je pense que c’est juste. »

Conte a ajouté : « Alors s’il y a la possibilité d’améliorer la qualité, nous essaierons de le faire. Maintenant, mes premières pensées sont de travailler pour exploiter et tirer le meilleur parti des joueurs que j’ai.

« J’ai un bon groupe de joueurs et j’aime beaucoup travailler avec ce groupe de joueurs. Maintenant, nous devons nous concentrer sur cela et ensuite il sera temps de faire la bonne évaluation avec le club. »

