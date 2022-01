Conte présente un plan prometteur pour la star «créative» de Tottenham après une offre de sortie signalée

Antonio Conte affirme qu’il compte sur Steven Bergwijn et lui donnera une plate-forme tant qu’il sera en forme, malgré les informations selon lesquelles Tottenham aurait reçu une offre pour l’ailier.

Bergiwjn a rejoint Tottenham en janvier 2020 mais malgré quelques moments brillants, il a eu du mal à renforcer sa cohérence. Il n’a marqué que cinq fois en 64 apparitions pour le club. Et il y a eu des doutes sur son avenir depuis que Conte a pris les commandes.

La situation s’est intensifiée ces derniers jours, les rumeurs d’un retour dans ses Pays-Bas natals se multipliant. L’Ajax semble être de sérieux prétendants pour l’ancien ailier du PSV.

En fait, il y a eu des rapports plus tôt que L’Ajax a fait une première offre sur Bergwijn. Tottenham l’a refusé parce qu’il n’était pas assez haut.

Ils peuvent encore être ouverts à faire des affaires à un prix plus élevé. Mais les commentaires de Conte suggèrent maintenant que Bergwijn peut avoir un avenir avec les Spurs s’il se bat pour cela.

Conte a déclaré lors d’une conférence de presse (via la BBC) : « Il sait très bien ce que je pense de lui. Je peux le considérer comme un joueur qui peut jouer dans quelques rôles comme un neuf ou un 10.

«Il a été blessé à Tottenham pendant longtemps. Quand il est dans une bonne condition physique, je lui donne une chance de montrer qu’il est un bon joueur.

« C’est un joueur de Tottenham et sur le point de revenir. Je compte sur lui. C’est un joueur avec des caractéristiques différentes de Sonny [Heung-min], Lucas [Moura] et Harry [Kane]. C’est un joueur créatif et très bon en tête-à-tête.

Mais Conte était beaucoup plus timide sur l’avenir d’un autre joueur avec des doutes sur sa situation des Spurs.

Tanguy Ndombele est à nouveau au point après avoir été hué lors de sa dernière apparition à Tottenham. Il semble désormais prudent pour le club de lui trouver une nouvelle maison.

Interrogé sur l’avenir de Ndombele, Conte a répondu : « Honnêtement, je pense qu’il n’est pas juste de parler de ce type de situation.

« Je pense que chacun est propriétaire de ses gestes, vous comprenez ? Je n’aime pas parler d’un joueur qui n’est pas devant moi, je le fais de manière privée. Ce n’est pas vrai. »

Conte aborde les plans potentiels de signatures

L’attention pourrait bientôt se tourner vers des signatures potentielles. En effet, Conte s’est avéré être une présence exigeante sur le marché des transferts partout où il est allé.

Mais encore une fois, il ne dirait pas trop en public où il veut se renforcer.

Il a dit : « Ce que je veux, j’en ai parlé avec le club. J’ai mon avis sur la situation. Le club doit décider de la meilleure voie à suivre.

« Je n’ai pas d’attentes. Je suis coach et je sais que nous devons résoudre de nombreux problèmes.

« Pour moi, en ce moment, le meilleur moyen possible est d’essayer de tirer le meilleur de mes joueurs. C’est la seule façon pour moi d’essayer d’améliorer la situation et l’équipe.

« Nous avons parlé de la situation ; C’était une bonne réunion. Le propriétaire et [Fabio] Paratici, ils ont commencé ensemble en début de saison et je suis arrivé en milieu de saison. Bien sûr, ils connaissent la situation beaucoup mieux que moi.

«Ce fut une bonne réunion de parler et de leur faire part de mes réflexions sur les deux mois que j’ai passés à Tottenham. Je peux donner beaucoup de travail au club. Ensuite, la décision appartient au club et non à moi. Le dernier mot est toujours pour le club.

Pour l’instant, Conte doit travailler avec ce qu’il a déjà à Tottenham. Mais il n’a pas un effectif complet de joueurs à l’heure actuelle.

Il a confirmé que Son Heung-min sera absent jusqu’après la pause début février en raison d’un problème musculaire. Pendant ce temps, le défenseur Cristian Romero est « très proche » de faire un retour après un revers de deux mois.

