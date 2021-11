Le nouveau patron de Tottenham, Antonio Conte, a promis de donner au milieu de terrain Dele Alli la chance de relancer sa carrière dans le nord de Londres.

Conte a vu à quel point Alli peut être bon alors qu’il a marqué deux buts quand Éperons a mis fin à la série de 13 victoires de Chelsea lors de la campagne de Premier League 2016/17, lorsque l’équipe italienne a remporté le titre.

Cette performance de Alli a renforcé son statut de l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe, mais sa carrière s’est effondrée depuis lors et Jose Mourinho et Nuno Espirito Santo l’ont largué de leur côté le plus fort.

Mais l’arrivée de Conte cette semaine pourrait donner au joueur de 25 ans et à d’autres joueurs marginaux comme Harry Winks, l’occasion de faire valoir leur point de vue.

Conte a déclaré dimanche avant son premier match de Premier League à Everton: «Je me souviens très bien lorsque nous avons joué contre Tottenham dans le passé, en particulier un match lorsque nous avons perdu après 13 victoires consécutives et que Dele a marqué deux fois.

«Mais c’est le passé. Maintenant, il y a un cadeau et c’est sûr que Dele est un joueur qui a un grand potentiel, physiquement il est fort et très bon.

« C’est sûr que je lui donne la possibilité de montrer qu’il a du talent, en même temps que je choisis le onze de départ, je le fais parce que je pense qu’ils peuvent amener l’équipe à gagner, de même quand je fais des changements pendant le match.

«Je suis ouvert, je suis ouvert pour chaque joueur de Tottenham. La chose la plus importante est qu’ils me montrent qu’ils méritent la chance de jouer.

« La porte est ouverte pour chaque joueur, ma première pensée est d’essayer de leur donner la meilleure situation pour montrer leur talent, mais ensuite ils doivent me montrer que je dois être sûr de leur donner une chance et de rembourser.

«Pour tous les joueurs, chaque joueur. Pour l’instant on repart de zéro, il y a un nouveau coach. Je dis à chaque joueur, pas spécifiquement Dele, montrez-moi que vous méritez de jouer dès le début et je vous donnerai la chance de commencer.

Conte s’attend à une bataille difficile avec Benitez

Conte affrontera Rafael Benitez à Goodison Park, l’Espagnol étant sous pression après avoir pris un point lors des quatre derniers matchs.

Mais l’Italien s’attend toujours à un test difficile, d’autant plus qu’il sait à quel point son équipe doit s’améliorer.

« Je me souviens que j’ai perdu mon dernier match de Premier League contre Benitez », a-t-il déclaré. « Bien sûr, notre attente est d’avoir un match difficile car Everton est une très bonne équipe, Goodison Park n’est pas un endroit facile à jouer.

« En même temps, nous voulons montrer, essayer d’améliorer le résultat, notamment pour notre place au classement. Ce ne sera pas facile.

« Nous devons travailler beaucoup pour essayer d’améliorer cette équipe. Il y a beaucoup, beaucoup d’aspects. Non seulement tactique mais aussi physiquement. Nous avons besoin d’un peu de temps pour le faire. Surtout pour trouver le temps car c’est un peu difficile.

