Conte remet la liste de transfert de quatre joueurs à Paratici pour transformer Tottenham

Antonio Conte a remis à Fabio Paratici une impressionnante liste de demandes de quatre joueurs avant la fenêtre de transfert de janvier alors qu’il s’apprête à relancer la fortune de Tottenham, selon les rapports en Italie.

Le chef italien est de retour en Premier League, après avoir occupé le poste peu vacant de Tottenham. Il retourne à Londres, après avoir mené Chelsea à la gloire de la Premier League et de la FA Cup. Et il retourne à Londres avec la lourde tâche de faire revivre une équipe des Spurs qui a « en baisse depuis 2019 ».

Sa nomination chez les Spurs a été confirmée mardi midi lorsqu’il a signé un contrat de 18 mois.

Se lancer dans un changement de style immédiat sera en tête de sa liste de choses à faire chez Spurs. Le manager italien est réputé pour jouer une formation 3-4-3 à l’esprit offensif – et ce sera beaucoup plus agréable à regarder que l’approche plus pragmatique de Nuno Espirito Santo.

Cependant, ce ne sera pas un changement du jour au lendemain. Et Conte chercherait apparemment à mélanger ses options d’équipe à Tottenham.

Et selon il Gazzetta dello Sport, Conte a remis à Paratici une liste de quatre transferts avant la fenêtre de janvier.

En tête de sa liste de cibles se trouve l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic, l’attaquant serbe qui a longtemps été suivi par les Spurs.

Il était une cible au cours de l’été, Tottenham n’ayant pas pu conclure un accord.

Mais Conte est bien conscient de ses talents et un accord pourrait maintenant être conclu. À cette fin, La Fiorentina a indiqué qu’une vente de janvier pourrait être envisagée.

Conte aurait conclu un autre accord pour un autre homme en fin de contrat avec Franck Kessie. Le puissant Ivoirien s’est taillé la réputation d’être l’un des meilleurs milieux de terrain du football italien.

Il aurait également attiré l’attention de Liverpool et de Manchester United. Cependant, la présence de Conte à Tottenham leur donne apparemment une véritable chance de le signer.

L’international ivoirien n’a pas encore trouvé d’accord avec Milan sur un nouvel accord.

S’exprimant le mois dernier, l’agent de Kessie suggère que leur offre actuelle n’est pas acceptable.

« Un joueur important a besoin d’un contrat à la hauteur de ses standards », a déclaré George Atangana.

Les défenseurs sont très présents sur la liste de souhaits de Conte

Le nouveau patron des Spurs a également l’intention de renforcer sa défense, selon le rapport.

À cette fin, il souhaite également amener le fidèle de l’Inter Stefan de Vrij au nord de Londres. Le Néerlandais a excellé sous la direction de Conte et il semble vouloir construire sa défense à Tottenham autour de l’ancien homme de la Lazio.

Conte espère également attaquer la Lazio pour l’arrière droit Manuel Lazzari.

Il peut jouer à la fois comme arrière latéral ou dans un rôle plus avancé. Et il serait considéré comme la signature parfaite pour garantir que la formation 3-4-3 de Conte devienne une réalité.

Le joueur de 27 ans, qui compte deux sélections en équipe senior, a rejoint le club de la capitale en 2019 et compte quatre buts en 87 apparitions.

