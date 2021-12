Conte rend l’admission au trophée «très difficile» malgré l’amélioration de Tottenham

Antonio Conte a déclaré qu’il avait appris qu’il pouvait « compter sur » son équipe de Tottenham lors de leur victoire en quart de finale de la Coupe Carabao, mais a admis qu’il serait toujours « très difficile » de remporter un trophée.

Tottenham a relevé le défi de West Ham pour se qualifier pour les demi-finales. Finalistes battus l’année dernière, ils sont maintenant à un pas d’une autre confrontation à Wembley.

Steven Bergwijn leur a donné l’avantage avant que Jarrod Bowen ne réplique pour les visiteurs. Lucas Moura a cependant répondu tout aussi rapidement avec ce qui s’est avéré être le but gagnant.

Conte a beaucoup de travail à faire à long terme avec Tottenham, mais continuer une course de coupe montre des signes de progrès.

Il sait qu’il sera difficile d’aller jusqu’au bout et de gagner, mais a vu des signes encourageants de la part de ses joueurs dans des circonstances difficiles.

Conte a déclaré à Sky Sports: « C’est bien pour Tottenham d’atteindre les demi-finales de cette compétition. Vous pouvez voir les noms de ces équipes qui ont atteint les demi-finales – Liverpool, Chelsea et Arsenal avec nous – donc chaque équipe veut essayer de soulever ce trophée.

«Quand j’étais à Chelsea, ce trophée n’était pas deuxième, mais nous avions l’habitude de jouer de jeunes joueurs qui n’avaient pas commencé dans le 11. Maintenant, je vois en Angleterre gagner un trophée est très difficile.

« Nous avons dû battre une équipe importante comme West Ham et ils ont éliminé [Manchester] Unis et [Manchester] Ville. En Angleterre, c’est très difficile de gagner quelque chose.

« Bien sûr, nous pouvons faire mieux mais j’ai vu des améliorations dans certaines parties, surtout en possession du ballon. Nous avons essayé de contrôler le jeu et nous avons marqué le premier but, c’était un but incroyable impliquant de nombreux joueurs.

« La performance était bonne et il est important de récupérer. Nous avons affronté de nombreux joueurs qui ont eu le Covid. Ils ont gardé l’intensité mais nous devons très bien gérer la situation.

« Aujourd’hui était bon et important pour moi, je sais que je peux compter sur une équipe de nombreux joueurs. »

Moura veut gagner le trophée avec Conte

Alors que Conte pense qu’il y a des défis à relever pour Tottenham s’ils veulent soulever l’argenterie, le buteur Moura espère qu’ils pourront y parvenir ensemble.

Après la victoire, il a déclaré : « Cela signifie beaucoup. C’était un gros match, un derby. C’est une compétition que nous pouvons gagner, alors battons-nous pour cela.

« Nous avons très bien commencé, nous avons encaissé un but par erreur mais nous avons contrôlé le match en première mi-temps. En seconde période, ils ont essayé de marquer mais nous avons été solides et avons souffert ensemble.

« La saison dernière, nous avons eu la chance d’obtenir ce trophée, mais en finale, nous n’avons pas très bien joué. Mais maintenant, c’est une autre opportunité, une autre saison, un autre manager, une autre équipe et je pense que nous sommes meilleurs maintenant.

« Un trophée est mon objectif, je pense que nous le méritons mais nous devons le montrer sur le terrain. »

