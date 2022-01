Conte retourne à Stamford Bridge pour rencontrer Lukaku

01/04/2022 à 20:45 CET

X. Serrano

Antonio Conté vivra ce mercredi la nuit la plus spéciale puisque début novembre le banc de la Tottenham. L’entraîneur italien revient à le pont de Stamford à mesurer lors du match aller des demi-finales de la Carabao Coupe au Chelsea, club qu’il a dirigé entre 2016 et 2018.

Assez de temps pour construire une Premier League et une FA Cup. Un résumé des succès qui ont continué avec lui Inter en Italie et où il espère maintenant écrire une nouvelle page dans le nord de Londres.

L’arrivée de Conté un effet immédiat est apparu. le Tottenham ne brille pas, mais rivalise et marque. Il y a sept victoires, trois nuls et une défaite en onze matchs. De plus, l’entraîneur de Lecce sait déjà ce que c’est que de battre son ancienne équipe. Il l’a fait en 2012, toujours aux commandes du Juventus, lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, ils ont gagné 3-0 en Italie et ont fait match nul 2-2 sur le territoire britannique.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Conté pourrait se retrouver ce mercredi avec Romelu lukakuLes deux faussaires du Scudetto remporté par l’Inter l’an dernier. Après la poussière soulevée par un récent entretien avec l’attaquant belge, qui l’a conduit à ne pas être convoqué pour le week-end face à Liverpool, Thomas Tuchel tente de tout remettre en place.

« Il s’est excusé et est de retour avec le & rdquor;, a confirmé ce mardi en conférence de presse le technicien allemand. « Nous acceptons les excuses. Pour moi l’important était de comprendre que (l’interview) n’avait pas pour but de générer ce bruit avant un gros match & rdquor;, a déclaré le coach à propos des propos de Lukaku, qui prétendait ne pas être heureux dans le Chelsea et vouloir retourner à l’Inter dans un proche avenir. Cependant, l’Allemand n’a pas précisé si Romelu sera de la partie.

Les files d’attente probables

Chelsea: Képa ; Azpilicueta, Rudiger, Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso ; Ziyech, Pulisic; Havertz.

Tottenham: Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies ; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilón ; Ce sont Kane et Bryan Gil.