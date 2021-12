Conte révèle l’étendue de la peur de Covid à Tottenham alors que la préparation est perturbée

Antonio Conte a admis que les chiffres de Tottenham Hotspur sont « un peu effrayés » par l’augmentation des cas de coronavirus parmi l’équipe et le personnel.

Huit joueurs de Tottenham et cinq membres du staff ont été testés positifs au Covid-19. La situation a suscité des inquiétudes quant à leur capacité à remplir les prochains matchs. Le prochain à l’ordre du jour est un affrontement en Ligue Europa Conférence avec Rennes jeudi.

Après le match européen crucial, leur prochain match de Premier League sera contre Brighton dimanche. Il y a eu des rapports selon lesquels ils pourraient demander son report.

La situation semble s’aggraver et l’entraîneur-chef Conte a admis qu’ils avaient un problème «grave» entre les mains.

Bien qu’il aurait préféré se concentrer sur le football, une grande partie de sa conférence de presse en vue du choc rennais a été dominée par la discussion de leur situation Covid.

« Le problème est que chaque jour, nous avons des personnes atteintes de Covid », a-t-il déclaré à propos de leur grand nombre de cas positifs. «Les gens qui hier n’étaient pas positifs, aujourd’hui étaient positifs et nous continuons à avoir des contacts avec des gens que nous pensons être négatifs mais le lendemain ils deviennent positifs.

«Je pense que c’est un problème grave, et c’est dommage car lors de la conférence de presse, j’aimerais parler de football et du prochain match et non de Covid.

« Mais la situation est grave. Chaque jour, nous avons du positif. Aujourd’hui un joueur et un membre du staff.

«Je pense que le pire, c’est que nous ne savons pas et nous continuons à avoir des contacts avec des gens qui la veille n’étaient pas négatifs. Ce n’est certainement pas une bonne situation. On a une séance d’entraînement pour préparer le match contre Rennes, mais c’est très difficile.

« À la fin de la séance d’entraînement aujourd’hui, encore un joueur positif. Un autre membre du personnel est positif. Demain qui ? Moi? Un autre joueur ? Un autre membre du personnel ? Et nous continuons ainsi. »

Conte : « On a un peu peur »

La conversation a également porté sur le sujet des demandes d’ajournement. Cependant, Conte n’a pas voulu entrer dans les détails. Au lieu de cela, il a réitéré l’inquiétude qui se propage au club.

« Il y a des situations qui m’ont rendu très, très bouleversé, très bouleversé parce que la situation est grave et c’est contagieux et il y a une grosse infection et maintenant c’est sûr on a un peu peur parce que demain on ne sait pas ce qui se passe », a-t-il déclaré. ajoutée.

Élaborant sur la façon dont le problème a perturbé leur préparation pour le match rennais, Conte a révélé qu’ils avaient perdu un joueur qu’ils avaient utilisé à l’entraînement.

« C’est très étrange et pas bon de vivre maintenant cette situation avec tous », a-t-il déclaré.

«Nous essayons de ne penser qu’au football. Aujourd’hui, nous avons préparé le match contre Rennes et nous avons eu une heure et demie de séance d’entraînement et prévu d’avoir une séance le matin pour préparer les coups de pied arrêtés mais ensuite je finis la séance d’entraînement et un autre joueur et membre du staff à ajouter à la liste, les joueurs avec lesquels vous avez été en contact aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la semaine la plus difficile qu’il ait jamais eu à préparer pour un match, l’entraîneur expérimenté a répondu : « Oui mais c’est sûrement difficile.

«Mais maintenant, nous avons 11 joueurs disponibles et aujourd’hui nous avons préparé le match avec un joueur qui devrait jouer, puis nous avons terminé la session et ce joueur était positif.

« Ce n’est pas simple. »

