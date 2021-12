Conte révèle une stratégie de champ gauche qui verra Tottenham remplacer Harry Kane

Antonio Conte a révélé qu’un joueur récemment annoncé avec une sortie prématurée de Tottenham est en train d’être formé pour prendre la place de Harry Kane dans les semaines à venir.

Depuis qu’il a pris les rênes à Tottenham, la ligne avant de Conte a progressivement commencé à s’animer dans le dernier tiers. Leur match en deuxième mi-temps contre Leeds United il y a 11 jours a permis de remporter une superbe victoire de retour. Néanmoins, Harry Kane reste étonnamment à court de buts en championnat.

Kane n’a inscrit qu’un seul but en championnat jusqu’à présent cette saison. Si Conte a le moindre espoir de guider Tottenham vers une place parmi les quatre premiers, il est indispensable de ramener Kane à son meilleur niveau.

Si le joueur de 28 ans ne parvient pas à retrouver sa forme de buteur, la fenêtre de transfert pourrait offrir un remède. En effet, le Sun a récemment suggéré que Dusan Vlahovic était très présent sur le radar des Spurs.

Le tireur serbe semble destiné à quitter la Fiorentina dans les prochaines fenêtres. Mais jusqu’à ce que le marché ouvre ses portes, Tottenham a neuf rencontres à parcourir au cours des 26 prochains jours.

Si Kane peut jouer les neuf, seul le temps nous le dira. Mais les commentaires de Conte via le Sun suggèrent qu’il a un plan de gauche pour remplacer Kane lorsqu’il disposera d’un repos rare.

Conte transforme Bergwijn en No9

« Je pense que Steven [Bergwijn] pourrait également être une bonne option », a déclaré Conte.

« Nous avons un attaquant de classe mondiale en tant que n°9 en Harry et je répète que je suis très heureux d’avoir l’opportunité de travailler avec lui car vous faites souvent une évaluation à l’extérieur.

« J’étais enthousiaste de le voir dans sa façon de travailler au quotidien et dans l’engagement, le cœur et la passion que Tottenham met en place. Ce n’était pas une surprise mais quand vous arrivez vous ne savez pas ce que vous trouvez. Et j’ai trouvé ça.

«Nous avons un numéro 9 important, c’est sûr, mais dans le passé, j’ai vu que Son jouait à ce poste. Franchement. Je préfère que Son joue le No10. qu’il joue maintenant.

« J’aime avoir un point de référence en tant que n°9. Steven travaille et nous l’utilisons également dans cette position, dans les trois positions de l’attaquant. Steven pourrait être une bonne option le jour où je veux donner du repos à Harry.

Bergwijn opère principalement comme ailier et a récemment été lié à un retour prématuré aux Pays-Bas avec l’Ajax.

Cependant, les commentaires de Conte dans le Sun, ainsi que son soutien public de Bergwijn plus tôt cette semaine, suggérerait que le Néerlandais a encore un rôle à jouer dans la nouvelle ère de Tottenham.

Vlahovic première partie de la folie à cinq volets de Tottenham

Pendant ce temps, Tottenham visera à retirer une page du livre d’Arsenal après que leur stratégie de transfert qui verrait Vlahovic rejoindre comme l’une des cinq nouvelles signatures potentielles a été révélée, selon un rapport.

Arsenal a dépensé environ 140 millions de livres sterling cet été pour six nouvelles recrues. Chacun des six étaient âgés de moins de 24 ans à l’époque. La plupart de ces nouveaux visages ont déjà un impact immédiat sous Mikel Arteta.

Maintenant, selon le Sun, Tottenham vise à fournir à Antonio Conte un ensemble de résultats similaire sur le marché.

Ils affirment que les Spurs ont «identifié» cinq étoiles montantes à travers l’Europe qui «sont toutes à l’affût de mouvements potentiels». Suivant l’exemple d’Arsenal, chacun des quintettes est âgé de 25 ans ou moins, bien que tous soient plus que capables de s’insérer directement dans les onze premiers de Conte.

Vlahovic était le nom qui a fait la une de la liste, bien que les quatre autres apporteraient tous des références impressionnantes.

Le trio de milieu de terrain Franck Kessie, Nicolo Barella et Denis Zakaria ont également été contrôlés. Ils ont été rejoints par le demi-centre de Fenerbahce Kim Min-jae pour compléter la liste des cinq finalistes.

