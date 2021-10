Conte, Rodgers et Pirlo émergent comme favoris pour le travail des artilleurs, Henry 16/1, Wenger 20/1

Antonio Conte, Brendan Rodgers et Andrea Pirlo sont les principaux prétendants au rachat d’Arsenal si Mikel Arteta est limogé, selon SkyBet.

Arteta a eu jusqu’à la deuxième pause internationale pour renverser la vapeur après un début terrible en Premier League, mais a échoué contre Crystal Palace à domicile lundi soir.

Conte, Rodgers et Pirlo sont les favoris pour diriger les Gunners ensuite

Certains managers parmi la liste sont les légendes d’Arsenal, Tony Adams, Sol Campbell, Per Mertesacker, Patrick Vieira, Arsene Wenger, Thierry Henry et Freddie Ljungberg.

Henry est un tir à 16/1, celui de Ljungberg à 18/1 tandis que Wenger est à 20/1 pour être le prochain manager permanent des Emirats.

Rodgers a déjà été lié au travail de Newcastle et de Manchester United cette saison et figurait parmi les favoris pour les deux.

Cependant, lorsqu’on lui a posé des questions sur son rôle à Leicester, il a semblé qu’un changement au sein de la ligue était peu probable.

Il a dit : « Cent pour cent. J’ai un contrat jusqu’en 2025, j’adore être ici.

« Je suis très chanceux. J’ai un excellent directeur général et un directeur du football avec qui j’ai une relation étroite et un groupe de joueurs avec qui j’aime vraiment beaucoup travailler.

prochain entraîneur d’Arsenal

Cotes SkyBet

Antonio Conte – 5/2 Brendan Rodgers – 4/1 Andrea Pirlo – 6/1 Eddie Howe – 10/1 Graham Potter – 12/1 Ralph Hasenhuttl – 14/1 Christophe Galtier – 16/1 Luis Enrique – 16/1 Thierry Henry – 16/1 Freddie Ljungberg – 18/1 Arsène Wenger – 20/1 Patrick Vieira – 20/1

Arteta a peut-être échappé au sac après qu’une date limite a été fixée pour la pause internationale, mais ses performances sont toujours surveillées de près.

Arsenal est sorti de son affrontement de lundi soir contre Palace chanceux de s’échapper avec un point après qu’Alexandre Lacazette ait marqué à la 95e minute.

Vieira a fait un retour contre Arsenal pour la première fois en tant que manager des Eagles et est un pari 20/1 pour reprendre Arteta.

La légende de la France rejoint également une multitude de grands noms, dont Pirlo, qui dirigeait auparavant la Juventus et pourrait bientôt chercher un poste vacant.

Vieira a affronté Arteta lundi soir et a raté de peu une victoire spectaculaire

