Conte rompt les négociations avec Tottenham

05/06/21 à 22:49 CEST

Après quelques semaines de négociations et de nombreuses rumeurs dans la presse londonienne, Antonio Conte ne sera pas le manager de Tottenham pour la saison prochaine. Cela a été confirmé par le journaliste Dan Kipatrick du ‘Evening Standard’, qui a révélé que l’Italien n’était pas intéressé par la gestion de jeunes talents. et un futur projet avec les « éperons », indiquant clairement que le séjour de Harry Kane était la clé de son arrivée.

Daniel Lévy, président du club, est conscient que l’attaquant a un pied et demi à l’extérieur de l’entité, et a finalement abandonné et n’insistera pas pour que l’Italien remplace José Mourinho. Selon le journaliste britannique, il est également mentionné que Conte voulait amener avec lui quatre assistants que Tottenham ne pouvait pas se permettre en raison de restrictions financières. Il avait déjà cédé son salaire de millionnaire près de 20 ‘kilos’ par an, mais finalement la situation a fini par s’effondrer complètement.

L’entraîneur par intérim Ryan Mason continuera de planifier la pré-saison « stimuler » pour le moment, en attendant l’émergence de nouveaux candidats pour le poste. Un retour de Mauricio Pochettino, récemment entériné par Leonardo pour continuer au PSG, ne semble pas probable non plus. Paulo Fonseca a retenti avec une certaine force dans la presse locale. Il est actuellement sans équipe après avoir quitté la Roma, laissant sa place, curieusement, à Mourinho.