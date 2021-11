Conte serait furieux contre une signature de Mourinho lors de la victoire des Spurs

Photo par OLI SCARFF/. via .

Antonio Conte a remporté sa première victoire en tant que patron de Tottenham Hotspur.

Les Spurs ont battu Leeds United 2-1 dans le nord de Londres dimanche soir, venant de l’arrière pour le faire.

Sergio Reguilon a fini par être le héros de Tottenham après avoir marqué un but vainqueur à la 69e minute.

Mais Conte aurait été furieux contre l’international espagnol plus tôt dans le match.

Juste avant la pause, une attaque prometteuse des Lilywhites s’est effondrée lorsque Reguilon – signé par Jose Mourinho en 2020 – a joué la mauvaise passe en ignorant l’Emerson Royal non marqué.

Et Football London a rapporté qu’un Conte en colère s’est tourné vers le banc et » a crié de frustration » à propos de la prise de décision de l’ancien homme du Real Madrid.

Chanceux

On pourrait dire que Reguilon a un peu de chance d’être le héros du côté de Conte.

Car si Tottenham avait perdu des points et que l’arrière gauche – qui joue un rôle plus offensif sous l’Italien – y avait contribué avec un mauvais produit final, Conte ne l’aurait pas oublié.

D’accord, il aurait donc à peine transféré la liste de Reguilon.

Mais il est bien connu que Conte fixe des normes très élevées pour ses joueurs.

Et avec Ryan Sessegnon à nouveau en forme – et sans doute un joueur plus offensif – l’ancien patron de Chelsea n’aurait eu aucun scrupule à laisser tomber Reguilon pour le prochain match.

Photo de Catherine Ivill/.

