Conte signerait une autre Lamela à Tottenham Hotspur

Si l’on en croit les rumeurs, la première signature de Tottenham Hotspur de la fenêtre de transfert de janvier va être importante.

Eh bien, en termes de stature physique en tout cas.

Tottenham devrait, selon le Daily Mail, acheter l’ailier des Wolverhampton Wanderers Adama Traoré.

Selon le rapport, il existe une « forte possibilité » que les Lilywhites obtiennent un transfert pour la centrale espagnole.

Si cela se matérialise, les Spurs paieront environ 20 millions de livres sterling pour l’attaquant de 25 ans mais, en regardant ses statistiques, il pourrait être un autre Erik Lamela dans le nord de Londres.

Produit fini

Les supporters de Tottenham peuvent faire valoir que la signature d’une autre version de l’international argentin est une chose positive.

Cependant, l’ailier de Séville était plus une figure culte parmi les fans, plutôt qu’une personne unanimement aimée par tous les supporters des Spurs.

La raison de la divergence d’opinion est que Lamela n’a réussi que 17 buts et 23 passes décisives en 177 sorties en Premier League.

Fait intéressant, Traoré n’a inscrit que sept buts et 14 passes décisives en 158 matches anglais de haut niveau.

Un manque de produit final est ce qui a retenu Lamela à Tottenham plus que toute autre chose, mais il est en fait plus productif que l’attaquant des Wanderers – et cela devrait inquiéter les fans du club du nord de Londres.

Ils ont déjà une large option qui ne marque pas ou n’aide pas sous la forme de Steven Bergwijn, donc échanger l’un contre l’autre est franchement insensé.

Un transfert à Tottenham semble se produire, mais bien qu’il soit plus rapide et plus fort que tout le monde dans la division, Traoré est incapable d’optimiser son avantage physique et, par conséquent, ce sera une signature discutable.

