Le nouveau patron de Tottenham Antonio Conte et le directeur sportif Fabio Paratici ont été critiqués par une ancienne star de la Serie A et de l’Italie pour avoir choisi de déménager dans le nord de Londres.

Éperons a annoncé le limogeage de Nuno Espirito Santo peu de temps après sa défaite 3-0 contre Manchester United et s’est tourné vers l’ancien patron de l’Italie quelques jours plus tard, après avoir manqué de l’amener au club pendant l’été.

Conté a remporté son premier match en charge jeudi avec une victoire serrée 3-2 sur Vitesse en Europa Conference League. Et les fans de Tottenham ont, jusqu’à présent, réagi au rendez-vous avec allégresse.

Cependant, sa nomination a été prévue par un compatriote italien, qui a ciblé à la fois Conte et Paratici.

Dans une récente interview, Antonio Cassano a remis en question leur intégrité et leur jugement pour avoir rejoint Tottenham.

L’ancien attaquant de la Roma et de l’Italie a d’abord visé Paratici, comme il l’a déclaré à JuventusNews24: « Un incompétent, il s’est retrouvé à Tottenham et ne sait même pas comment, il avait déjà un accord avec Fonseca mais il a engagé un entraîneur de Jorge Mendes , Nuno Espirito Santo. Maintenant, il est allé chercher Conte.

Cassano a alors décidé d’exprimer sa fureur contre Conte dans une diatribe extraordinaire, ajoutant : « En juin, Tottenham lui a demandé, ils l’ont appelé et il a dit non, après trois mois, il a dit oui.

« Comment se fait-il qu’il n’ait jamais été considéré par Barcelone, le Real Madrid, le Bayern ou ces meilleures équipes ?

« Tout le monde dit qu’il est un phénomène et apporte des résultats mais les meilleurs clubs ne le recherchent pas. United ne l’a jamais demandé non plus.

Six des défaites de derby les plus humiliantes – y compris CE derby de Manchester

Conte pas au top niveau

« Ce que je pense, c’est que les quatre premiers, avec Milan, ont marqué l’histoire du monde. Aucun d’entre eux ne l’a jamais cherché. Il n’a pas ce statut de top manager, pour laisser l’équipe jouer d’une certaine manière.

«Je crois que le statut de Conte n’est pas le premier ou le deuxième, mais le troisième niveau. Il est bon pour reconstruire mais ne donne pas un beau jeu gagnant. »

Les critiques de Cassano à l’encontre de Conte sont peut-être dues au fait que le joueur de 52 ans ne l’a jamais sélectionné lors de la prise en charge de l’Italie après la Coupe du monde 2014. Cela s’est avéré être sa dernière apparition en équipe nationale.

Conte a décidé de quitter l’Inter après les avoir guidés vers leur premier titre en une décennie. Il a également remporté la Premier League et la FA Cup avec Chelsea.

Tottenham espère maintenant pouvoir mettre fin à leur longue attente de 13 ans pour l’argenterie.

LIRE LA SUITE: Conte invité à copier le plan de Chelsea en signant qui « transformerait » Tottenham