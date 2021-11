Conte ‘veut que la star soit vendue par les Spurs’ comme source détaille le traitement de l’épaule froide

Antonio Conte est déterminé à passer à un joueur parti de Tottenham, avec des reportages dans les médias néerlandais détaillant le mépris du patron des Spurs pour la star indésirable.

Le manager italien fait face à une tâche énorme pour redresser un L’équipe de Tottenham qui est sur la glissade depuis quelques saisons. Conte et le réalisateur Fabio Paratici ont besoin de nombreuses signatures et départs si les Spurs veulent redevenir une force.

L’équipe du nord de Londres est fermement dans la course pour Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Cependant, le buteur est également sur la liste de souhaits de plusieurs autres clubs européens. Man City et la Juventus en sont les exemples les plus notables.

Des rapports récents suggèrent que la Fiorentina est prête à accepter moins que sa valorisation initiale pour Vlahovic. Une offre de seulement 34 millions de livres sterling pourrait suffire à l’amener en Angleterre.

Les Spurs recherchent également le remplaçant d’Hugo Lloris dans les buts. Le skipper pourrait partir gratuitement à l’expiration de son contrat en juin.

Jordan Pickford et Sam Johnstone sont tous deux à l’étude, bien que l’expert Paddy Kenny estime qu’ils devraient installez-vous sur le Jan Oblak de classe mondiale.

Un homme qui pourrait suivre Lloris à la porte est Steven Bergwijn. En effet, des rapports de lundi ont expliqué comment émerge une option de transfert potentielle pour l’Ajax.

Conte n’a « dit que deux mots à Bergwijn »

Et alors que l’ailier a du mal à impressionner les Spurs, le journaliste Mike Verweij, s’exprimant sur le podcast de De Telegraaf, a détaillé à quel point Conte a du mépris pour Bergwijn.

« Cet intérêt pour Bergwijn s’est fait connaître. Conte ne le voit pas du tout en lui. Conte est également celui qui s’est opposé au transfert de Bergwijn du PSV en Italie. L’Inter était un club intéressé à l’époque, mais Conte n’avait pas besoin de lui », a-t-il déclaré via Sport Witness.

« Conte n’a dit que deux mots à Bergwijn en deux semaines à Tottenham Hotspur. C’est pourquoi l’Ajax peut l’envisager, mais d’abord Ajax devra vendre [David] Nérès.

En effet, avec des finances serrées à l’Ajax, Verweij affirme que les géants néerlandais travaillent déjà sur un accord pour signer Bergwijn sur un premier prêt.

«C’est la raison pour laquelle l’Ajax est occupé avec Brobbey et également pleinement engagé envers Bergwijn. Ce n’est tout simplement pas suffisant », a ajouté Verweij.

« Je pense qu’ils ne veulent prêter que cette saison, cela s’applique également à Bergwijn. L’Ajax a eu de très mauvais chiffres l’année dernière, également à cause de Corona. »

Joe Rodon devrait également quitter les Spurs

Joe Rodon, quant à lui, serait de plus en plus « frustré » par son manque de temps de jeu et serait à la recherche d’une sortie potentielle en janvier.

L’international gallois a été signé à l’été 2020 pour 15 millions de livres sterling de Swansea, avec les Spurs, qui étaient dirigés par Jose Mourinho à l’époque, battant plusieurs autres clubs de Premier League à la signature du défenseur central très apprécié.

On s’attendait à ce qu’il y ait une période d’adaptation pour le joueur de 24 ans. Après tout, il avait troqué le championnat contre l’élite anglaise.

Mais 18 mois plus tard, le Gallois reste loin de la formation de départ.

En effet, il n’était même pas inclus dans l’équipe de la journée pour le choc reporté de dimanche avec Burnley.

Rodon a commencé lors de la défaite humiliante contre Mura en Europa Conference League. Cependant, l’héritage durable de ce match a semblé entrer dans la réflexion d’Antonio Conte pour le choc des Clarets – même si Davinson Sanchez a toujours conservé sa place après son cauchemar en Slovénie avant l’annulation du match.

Et maintenant, Football.London affirme que Rodon est ouvert à l’idée d’une sortie de prêt au cours de la nouvelle année.

Le rapport ajoute qu’il y aura probablement beaucoup d’intérêt pour la Premier League pour le joueur. En effet, un éventuel passage à Brighton a été évoqué.

