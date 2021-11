Conte veut un milieu de terrain de la Ligue des champions à Tottenham

Antonio Conte veut amener un impressionnant milieu de terrain de la Juventus à Tottenham dans la fenêtre de transfert de janvier, tandis que les potins sur les transferts de vendredi révèlent également que Newcastle essaie de détourner le mouvement de Marseille pour une star d’Arsenal.

JUVE STAR PARFAIT POUR CONTE

Le patron de Tottenham Antonio Conte et le directeur sportif Fabio Paratici sont sur la bonne voie pour décrocher l’impressionnant milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, selon les journaux de vendredi.

L’international américain, qui a entamé la victoire 4-0 de la Juve sur le Zenit en Ligue des champions en milieu de semaine, est lié à un passage en Premier League depuis l’été.

Les Spurs étaient connus pour être l’un des joueurs du club à courir après sa signature, mais McKennie a fini par rester à Turin.

Mais maintenant, des rapports de vendredi affirment que les géants italiens sont prêts à se séparer du joueur en janvier pour lever des fonds pour d’autres cibles.

Paratici était l’homme qui a signé McKennie de Schalke pendant son mandat en tant que directeur sportif de la Juventus. Le rapport affirme qu’il reste toujours un grand fan, et le nouveau patron des Spurs Conte est également un admirateur du joueur de 23 ans.

McKennie est exactement le genre de joueur que Conte recherche dans sa salle des machines au milieu de terrain. Le jeune est assez fort physiquement pour faire face au football anglais, est discipliné positionnellement sans ballon et possède un moteur fantastique.

La fenêtre de transfert de janvier sera la première occasion pour Conte de remodeler son équipe et des fonds importants seront probablement disponibles.

Un milieu de terrain sera presque certainement une priorité pour Conte et Paratici, et McKennie, qui est disponible pour seulement 17 millions de livres sterling, pourrait bien être une option.

NEWCASTLE ENVIE DE DÉBARQUER ARSENAL STAR

Newcastle tenterait de détourner le transfert de Marseille pour le milieu de terrain d’Arsenal Matteo Guendouzi. (Daily Mirror)

Sir Alex Ferguson a ruiné les espoirs de Manchester City de signer Cristiano Ronaldo au cours de l’été lors d’un appel téléphonique avec la star portugaise qui n’a duré que 20 secondes. (Daily Mirror)

Les espoirs d’Arsenal de signer l’attaquant de la Real Sociedad, évalué à 60 millions de livres sterling, Alexander Isak ont ​​été renforcés par l’aveu de l’international suédois qu’il aimerait jouer en Premier League. (Daily Mirror)

L’attaquant suédois Alexander Isak se dit « très heureux » du club espagnol de la Real Sociedad. Cependant, « un jour ce serait bien de jouer en Angleterre ». (Indépendant)

Manchester United et Barcelone surveillent James McAtee de Manchester City alors que son contrat entre dans ses 18 derniers mois. (Courrier quotidien)

Southampton surveille l’attaquant du Red Bull Salzbourg Chukwubuike Adamu, évalué à 15 millions de livres sterling. (Courrier quotidien)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Chelsea prépare un transfert en janvier pour le défenseur de Fenerbahce Attila Szalai, l’homme surnommé « Virgil van Dijk de la Hongrie ». (Le soleil)

Cristiano Ronaldo pourrait faire de Manchester son domicile permanent après la fin de ses jours de jeu. (Le soleil)

Barcelone a rejoint Palmeiras en tant que prétendant potentiel pour l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani. C’est s’il devient joueur autonome l’été prochain. (Le soleil)

Newcastle a fait de la star de Barcelone Marc-Andre ter Stegen son objectif de transfert numéro un. (Le soleil)

Manchester United n’offrira pas de rôle d’entraîneur à Cristiano Ronaldo. C’est malgré son aveu précédent que ce serait un « rêve de retraite ». (Étoile du jour)

Xavi et son club actuel Al-Sadd sont dans une impasse. Les rumeurs sur sa décision imminente de gérer Barcelone continuent de tourbillonner. (Express quotidien)

Victor Wanyama souhaite un retour au Celtic et a révélé qu’un prêt de Southampton la saison dernière est tombé en panne pour des raisons financières. (Enregistrement quotidient)