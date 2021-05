Contenir la propagation rurale de Covid-19: le centre doit relooker le SOP, les États doivent renforcer les soins de santé publics

Sans une stratégie à plusieurs volets, l’Inde rurale pourrait connaître une deuxième vague beaucoup plus tragique que les villes.

Alors qu’un communiqué du 16 mai du ministère de la Santé de l’Union, sur une stratégie d’endiguement pour les zones périurbaines, rurales et tribales, évoque la nécessité de préparer le système de santé publique à «l’entrée progressive» du Covid-19 dans ces zones, le Le fait est que la part des zones rurales dans les nouveaux cas quotidiens du pays dépasse déjà le cinquième, passant de près d’un dixième en février-mars, comme le montre une analyse Business Standard.

En effet, un rapport de terrain de Bloomberg d’un village de l’Uttar Pradesh montre comment la deuxième vague ravage déjà les villages mais a réussi à échapper à l’attention avec des décès et des pénuries d’éléments clés de soins Covid dans les grandes villes qui dominent les manchettes. Dans un tel contexte, il n’est guère surprenant que la Haute Cour d’Allahabad ait observé que «l’ensemble du système médical» de l’État «appartenant aux petites villes et villages» de l’État était «Ram bharose» (à la merci de Dieu).

Ceci, bien que le gouvernement de l’État ait insisté sur le fait que l’UP est prêt à affronter une troisième vague et que la situation de Covid-19 dans l’État est sous contrôle. Alors que les sondages Kumbh et panchayat récemment conclus sont susceptibles d’avoir poussé la propagation rurale dans l’État, les migrants cherchant à retourner dans leurs villages – UP représente une grande partie de la population migrante – la situation pourrait s’aggraver.

Ce qui est vraiment alarmant, c’est que l’UP n’est pas le seul État à risquer une propagation rurale dévastatrice et par conséquent des soins de santé débordés. Les statistiques de la santé rurale 2019-2020 montrent de graves lacunes dans les soins de santé publics ruraux à travers le pays – à la fois en personnel et en infrastructure – avec le problème moins aigu dans les États du sud. Certes, les établissements de santé auraient dû s’améliorer au cours de la dernière année et devenir un point focal de la politique, mais les États ont une capacité de dépenses limitée et les écarts sont donc probablement encore importants.

De plus, on ne peut pas s’attendre à ce que grand-chose soit fait à la onzième heure. Le Centre, comme le souligne le Dr K Srinath Reddy de la Public Health Foundation of India dans The Indian Express, devra relooker certains points prescrits aux États comme protocole opérationnel standard pour contenir la propagation rurale.

Par exemple, le recours au test rapide d’antigène (RAT) pour les cas étiquetés suspects par la surveillance au niveau du sol pourrait s’avérer problématique, étant donné le taux plus élevé de faux négatifs du RAT par rapport à la RT-PCR. Le Dr Reddy recommande de s’appuyer de plus en plus sur le «diagnostic clinique composite» pour la gestion des cas.

De même, la prescription d’un usage «hors AMM» de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine pourrait conduire à un faux sentiment de prise en charge efficace. Cela doit être corrigé. En dehors de cela, le transport d’urgence des patients en attente, l’administration accélérée des vaccins, etc., doivent être mis en place. Sans une stratégie à plusieurs volets, l’Inde rurale pourrait connaître une deuxième vague beaucoup plus tragique que les villes.

