Content Platform Substack accepte désormais les paiements Bitcoin via Lightning Network

Pour Hannah Perez

L’option de paiement Bitcoin est disponible pour deux newsletters crypto Substack : « The Bitcoin Forecast » de l’analyste Willy Woo et « The Held Report » de Dan Held.

***

La plateforme de contenu Substack, qui permet aux écrivains de gagner de l’argent grâce à des abonnements en ligne, accepte désormais les paiements Bitcoin via le Lightning Network.

Comme l’ont rapporté divers organes de presse, l’initiative intervient après le partenariat de Substack avec le processeur de paiement de crypto-monnaie OpenNode. Initialement, l’alternative de paiement Bitcoin ne sera disponible que pour un groupe de publications liées à la crypto-monnaie sur la plate-forme, a révélé la société dans une publication Twitter.

Selon Decrypt, il existe de nombreuses newsletters cryptographiques populaires sur Substack, mais La fonctionnalité est actuellement disponible pour deux newsletters cryptographiques : « The Bitcoin Forecast » par l’analyste bien connu Willy Woo et « The Held Report » par le leader de la croissance de l’échange Kraken Dan Held.

Cependant, la société s’engage à continuer à étendre les fonctionnalités alors qu’elle cherche à offrir plus de contrôle à ses utilisateurs. “Nous espérons explorer une plus grande disponibilité en fonction des commentaires et de la demande”, a déclaré un porte-parole de la plate-forme à The Block.

Aujourd’hui, nous avons activé les paiements Bitcoin, en commençant par certaines publications cryptographiques. Nous continuerons d’investir dans des fonctionnalités qui offrent aux rédacteurs plus de contrôle sur leurs abonnements et leur communauté. Pour lire quelques-unes des grandes écritures cryptographiques sur Substack, visitez : https://t.co/e8M8K9VZ2W – Substack (@SubstackInc) 23 août 2021

Substack accepte Bitcoin pour les newsletters crypto

Basé à San Francisco, Substack permet aux rédacteurs de créer des publications par abonnement. Les gens l’utilisent pour lancer des newsletters qui couvrent à peu près tout, des crypto-monnaies aux bandes dessinées. Certaines newsletters Substack sont gratuites, mais les rédacteurs peuvent facturer aux lecteurs la consommation de contenu.

La plateforme compte plus de 500 000 abonnés payants, et les écrivains les plus populaires gagnent plus de six chiffres par an, selon Cointelegraph. Désormais, les lecteurs des deux newsletters sélectionnées pourront payer leurs abonnements en Bitcoin et certaines publications seront également autorisées à conserver leurs revenus en crypto-monnaie.

Substack acceptera les bitcoins à la fois sur la chaîne et via le réseau Lightning, une solution conçue pour rendre les transactions de petites quantités de bitcoins plus rapides et moins chères. Un porte-parole de l’entreprise a commenté à The Block :

Nous sommes ravis de présenter cette option, même à petite échelle pour commencer. Les paiements Bitcoin sont rapides, pratiques et sécurisés, avec des frais peu élevés. Nous utilisons le Lightning Network pour les transactions, [que son] encore plus rapide que les cartes de crédit.

Pour sa part, OpenNode a souligné au support Decrypt qu’il s’agit de la première initiative qui permet aux écrivains et aux créateurs de contenu d’accepter le Bitcoin avec lequel ils ont travaillé jusqu’à présent. Bien qu’il ait assuré que “d’autres plateformes qui offrent une autonomie économique aux créateurs de contenu” explorent également l’option.

Fondée en 2017, Substack est soutenue par des investisseurs notables, dont Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, Fifty Years et d’autres.

Lecture recommandée

Sources : Twitter, Décrypter, The Block, Cointelegraph

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image Unsplash modifiée dans Canva