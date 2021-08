Contenu à ne pas manquer sur Netflix le week-end | INSTAGRAM

Malgré le fait que ce jeudi aucun nouveau contenu n’a été inclus dans le Plate-forme de diffusion Netflix, ces derniers jours, il y a eu de nouvelles productions qui sont devenues une tendance grâce à son excellent contenu.

Parmi les contenus qui se démarquent le plus et les plus récents ajoutés à la playlist figurent Contrôle Z et le Affiche des Crapauds : L’Origine, en plus des classiques comme “Je suis Betty la Laide”, qui une fois de plus est apprécié par ses utilisateurs.

Nous vous dirons également le plus vu dans Netflix maintenant, en commençant par l’ordre des vues :

“Blood Red Sky”, film. “Control Z : saison 2” (SÉRIE) “Le dernier mercenaire”, film. “L’affiche des crapauds : l’origine”, série. “La station de l’amour”, film. “UFOs: Declassified Top Secret Projects”, documentaire/série. “Guerre des voisins”, série. “Mouvement mortel”, film. Série “Je suis Betty, la moche”. “Fausse identité”, série.

Donc, si vous ne savez pas quoi voir d’autre dans vos moments de loisirs, il ne fait aucun doute que vous devriez vérifier toutes les nouveautés récemment arrivées sur la plateforme.