Contenu de la boutique d’objets Fortnite – 15 octobre 2021 : nouveau lot de trucs et friandises

Nous sommes à mi-octobre et la boutique d’objets Fortnite y ressemble certainement. Parcourez la boutique Fortnite aujourd’hui et vous verrez de nombreux articles sur le thème d’Halloween, y compris un tout nouvel ensemble d’astuces ou de friandises. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 15 octobre 2021.

L’article le plus cher est le nouveau Ensemble de trucs et friandises, qui comprend deux nouveaux skins de personnages, chacun avec des costumes entièrement personnalisables comprenant des combinaisons colorées, huit masques différents et plusieurs motifs pour leurs pyjamas. Les deux personnages incluent également un sac de bonbons bling back. Plusieurs des personnages préférés des fans de Fortnite peuvent être sélectionnés comme masques, notamment Peely, Meowscles, Drift, etc. Il existe deux types de corps, plus une pioche que vous pouvez obtenir dans un seul paquet pour 2 000 V-Bucks comme le Bundle Trucs et friandises. Si vous préférez les acheter séparément, voici comment les prix évoluent :

All-Hallow’s Steve – 1 200 V-BucksTricksy – 1 200 V-BucksPerfect Prop Pickaxe – 1 200 V-BucksCréez le costume d’Halloween parfait avec l’ensemble Tricks And Treats.

Les personnages et leur pioche peuvent être modifiés aussi souvent que vous le souhaitez, vous pouvez donc devenir Wild Card une année, puis Durrrburger l’année suivante. Un trick-or-treater avisé dans la vraie vie utiliserait un tel système pour frapper plusieurs fois les mêmes maisons, mais ne vous attendez pas à des bonbons sur la carte Fortnite jusqu’à ce que Fortnitemares démarre bientôt.

Ailleurs dans la boutique d’objets, le skin Venom inspiré de Tom Hardy est de retour avec la nouvelle emote intégrée Eddie Brick. Affrontez des ennemis sous la forme du sportif ou de sa forme symbiote – c’est à vous de décider. Vous pouvez acheter le pack Venom complet pour 2 800 V-Bucks, ou choisir parmi la sélection symbiotique. L’énorme section Halloween continue de croître, avec presque tous les skins Halloween sortis dans le magasin ce mois-ci toujours disponibles aujourd’hui, y compris Rick Grimes. Attendez-vous à ce que cette tendance se poursuive au cours des deux prochaines semaines.

Comme pour tout le reste, vous pouvez tout trouver dans ce tweet pratique d’iFireMonkey.

Revenez demain pour plus de mises à jour de Fortnite Item Shop. En attendant, ne manquez pas la grande nouveauté de la semaine : Fortnite And Among Us collaborera sur un futur crossover.

