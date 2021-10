Contenu de la boutique d’objets Fortnite – 20 octobre 2021 : skins Fortnite Dune et plus

La boutique d’objets Fortnite a été mise à jour dans les délais, et le dernier lot de skins, de back bling et plus comprend de tout nouveaux personnages de Dune, des héros d’Halloween et des méchants de DC. Que vous soyez fan de l’épopée de science-fiction et des nouveaux skins Fortnite Dune ou non, il y a peut-être ce que vous cherchez pour vous habiller lors de l’événement Halloween de Fortnite.

Avec Fortnitemares en cours – consultez les détails complets de Wrath of the Cube Queen si vous les avez manqués – c’est le bon moment pour vous déguiser. Le nouveau Peaux Paul Atreides et Chani de Dune pourrait être une idée de costume de couple amusante si vous êtes à la recherche de bonbons Fortnite. Nous avons vu une fuite de ce nouvel ensemble cosmétique plus tôt cette semaine, et maintenant les personnages ont fait leurs débuts officiels.

Pour les inconditionnels de Dune, vous pouvez récupérer l’ensemble complet qui comprend un bling back, une emote, un écran de chargement, etc. Voici tout dans le Ensemble de dunes:

Peau Chani – 1 500 V-BucksPeau Paul Atreides 1 500 V-BucksDune bundle (peaux Paul et Chani, écran de chargement et deux bling back) – 2 000 pioche V-BucksMaker Hooks – 800 V-BucksTwinblades pioche 500 V-BucksOrnithopter planeur – 800 V- Emote BucksSand Walk – 200 V-BucksDune Gear Bundle (pioches, planeur et emote) – 1 500 V-BucksDune arrive sur Fortnite juste à temps pour la sortie du film en salles et sur HBO.

Collectivement, si vous voulez chaque article Dune proposé, cela vous coûtera 3 500 V-Bucks, soit près de 30 $. Assurez-vous de saisir les deux ensembles si c’est votre préférence afin de pouvoir empocher ces économies, car c’est encore plus cher s’ils sont achetés séparément.

Si vous n’êtes pas un fan de Dune, vous pouvez plutôt profiter de la collection complète de DC Comics qui reste dans la boutique d’objets pendant au moins une journée. Vérifier Wonder Woman, Homme chauve-souris, Harley Quinn, et plus. De nombreux personnages d’Halloween restent également, y compris Bâtonnet de poisson gommeux, les Bundle Trucs et friandises des costumés en pyjama, et les Carte morte ensemble de joueurs de football zombies.

Pour un aperçu complet de la boutique d’articles d’aujourd’hui, reportez-vous au tweet pratique d’iFireMonkey, qui capture chaque article dans une image.

Revenez demain pour un autre aperçu de la boutique d’objets Fortnite et gardez un œil sur d’autres surprises Fortnitemares dans le magasin bientôt.

