Contenu de la boutique d’objets Fortnite – 3 décembre 2021 : 3 décembre 2021 : retour de Yule Trooper

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, et l’un des magasins numériques les plus fréquentés et les plus volumineux de tous les jeux en direct est de retour avec une nouvelle sélection de produits cosmétiques tels que des emotes, des skins de personnages et des croisements sous licence, qui sont venus à définissent dans une large mesure la bataille royale et le concurrent du métaverse d’Epic. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 3 décembre 2021.

Aujourd’hui marque la première fois cette année que nous voyons des skins sur le thème des vacances revenir dans la boutique. Cette fois, c’est le retour du Soldat de Noël, qui est le Ghoul Trooper squelettique habillé en costume de Père Noël. Vous pouvez vous procurer son ensemble complet, qui comprend des accessoires qui vous mettront à coup sûr dans l’esprit de Noël. Ceci comprend:

Peau de Yule Trooper – 1 500 V-BucksBranch Basher pioche – 1 200 V-Bucks Enveloppement Ho Ho Ho – 300 V-BucksTout ce que je veux pour Noël, c’est que W.

Si vous êtes plutôt du côté Scrooge du spectre, vous pouvez plutôt dépenser vos V-Bucks sur le Fairway sans peur personnages, autrement connus comme les mecs jouant au golf avec des lunettes de soleil. Juste des mecs étant des mecs, c’est tout. Vous avez le choix entre cinq personnages, chacun coûtant 800 V-Bucks, ou vous pouvez obtenir l’ensemble complet de cinq avec des accessoires pour 2 500 V-Bucks, ce qui revient à moitié prix juste pour vous.

Ailleurs dans la boutique, des originaux Fortnite comme Wild Card, les Pack Frappe de l’Ombre de trois héros, et l’obscurité Présage d’effroi et Redouter le destin les sorciers reviennent tous. Les Le cross-over de la Jordanie est toujours là aussi, et le sera pendant plusieurs jours.

En un coup d’œil, visualisez chaque article de la boutique d’objets Fortnite d’aujourd’hui dans ce tweet iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

