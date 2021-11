Contenu de la boutique d’objets Fortnite – 9 novembre 2021 : retour de Toon Meowscles

La boutique d’objets Fortnite a de nouveau été mise à jour, apportant une multitude de skins, de styles et d’autres produits cosmétiques au jeu. Alors que la boutique numérique est sans produits cosmétiques flambant neufs aujourd’hui, elle est plutôt chargée de personnages préférés des fans des saisons passées. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 9 novembre 2021.

Au sommet de la liste, à la fois littéralement et dans le cœur de nombreux joueurs, se trouve le retour de Toon Meowscles. Cette version de bande dessinée inspirée de l’âge d’or du félin d’haltérophilie préféré de tous a été un énorme succès lorsqu’il a fait ses débuts cet été, et maintenant il est de retour aux côtés de sa gamme complète de produits cosmétiques, y compris une chanson hip hop originale de Fortnite conçue pour le héros. Tout cela et plus est inclus dans le pack cosmétique Toon Meowscles pour 2 200 V-Bucks. Voici ce qui est inclus dans le Ensemble de gang d’Inkville:

Toon Meowscles skinToona Can back blingTen-Ton Toon-Bells piocheÉcran de chargement de chat fantastiqueSquash et Stretch emote intégréePiste de lobbying Drop In avec Trippie ReddUh oh, quelqu’un est dans Toona Trouble.

Si tout cela ne suffit pas, vous pouvez également obtenir l’emote Chugga Chugga séparément pour 600 V-Bucks, qui est à la fois une emote synchronisée, ce qui signifie que d’autres joueurs peuvent vous rejoindre pour l’exécuter, ainsi qu’une emote de traversée, vous pouvez donc faire en sorte que toute l’équipe – ou même le lobby – fassent traverser la carte en train.

Ailleurs dans la boutique, plus de favoris comme le fan-made Isabelle, hot dog anthropomorphe le gosse, et star du crossover de League of Legends Jinx sont tous disponibles également, tandis que The Batman Who Laughs est finalement parti pour le moment après un passage de deux semaines dans le magasin.

Pour un rapide coup d’œil à tout dans la boutique d’objets, voici le tweet iFireMonkey habituel avec son image pratique.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

