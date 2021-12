Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 1er décembre 2021 : retour de Dark Bomber

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, mais le magasin regorge de skins à l’ancienne que les fans de longue date peuvent apprécier. Depuis le chapitre 1, la saison 1 jusqu’à la dernière collaboration, l’inventaire de la boutique d’objets d’aujourd’hui est un mélange emblématique d’anciens et de nouveaux crossovers, nous rappelant le chemin parcouru par Fortnite en seulement quatre ans. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 1er décembre 2021.

Il n’y a peut-être pas d’article unique aujourd’hui, mais si nous parlons des favoris des fans, Bombardier noir peut obtenir le hochement de tête. Elle revient avec son ensemble complet, qui comprend des accessoires pour le dos, ainsi qu’une pioche et un planeur en option comme modules complémentaires si vous souhaitez compléter son look corrompu par un cube. Voici tout dans le Dark Bomber’s Foudre et orages ensemble:

Peau de bombardier noir (comprend le sac à dos Dark Bag) – 1 200 pioche V-BucksThunder Crash – 1 200 V-BucksDark Glyph planeur – 500 V-BucksLaissez le pouvoir des cubes vous envahir.

Il n’y a pas de pack pour l’ensemble complet, vous êtes donc à la merci de leurs prix autocollants. Si vous n’êtes pas du genre à soutenir un look cubique – avec la destruction en cours d’Apollo et de tout – vous pouvez récupérer d’autres skins à l’ancienne tels que le Forfait Lucha pour 2 200 V-Bucks, dont des lutteurs professionnels Dynamo et Fureur masquée et tous leurs accessoires depuis le début du chapitre 1, saison 5.

Ailleurs dans la boutique, vous trouverez que les crossovers sous licence sont toujours aussi performants, surtout si vous êtes un fan de chasseurs de fantômes ou Nick Fury de Marvel. Ils sont tous les deux dans le magasin depuis quelques jours maintenant, alors attendez-vous à ce qu’ils repartent bientôt. Cela pourrait être votre dernière chance pour quelques semaines ou plus.

Pour un aperçu complet de la boutique d’objets d’aujourd’hui, reportez-vous à l’iFireMonkey toujours fiable.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

