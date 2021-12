Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 2 décembre 2021 : nouveaux skins Fortnite Jordan

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, ce qui signifie qu’une nouvelle liste de produits numériques est proposée dans la vitrine en constante expansion de Fortnite. L’inventaire d’aujourd’hui comprend le retour d’une collaboration plus ancienne, renouvelée avec des articles supplémentaires, ainsi que la disponibilité continue du dernier héros Marvel. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 2 décembre 2021.

Le grand ajout aujourd’hui est le nouvelle gamme de cosmétiques Jumpman AKA Jordan. Nous avons déjà vu Fortnite et Jordan collaborer sur certains personnages originaux il y a deux ans, mais la collaboration d’aujourd’hui voit ces personnages du passé renaître avec différents coloris et même différents Jordans aux pieds. L’ensemble cosmétique est inséparablement emballé comme le Pack Cool Grey pour 1 800 V-Bucks, ce qui est relativement bon marché étant donné qu’il comprend deux skins – même des skins sous licence. Le pack comprend les éléments suivants :

Skin Hangtime (version grise) Skin Swish (version grise) Cool Grey back blingTrickshot Style Challenge Packs

il y a aussi le nouveau Emote Dunk On ‘Em pour compléter le look. Les packs de défis ajoutés vous permettent de jouer dans le nouveau mode Jumpman à l’intérieur du Fortnite Creative Hub et de débloquer des styles supplémentaires pour les skins. Ces défis et le nouveau mode créatif resteront disponibles même après que les personnages auront quitté le magasin, tant que vous obtenez les personnages vous-même avant cette date.

Vous pouvez passer au nouveau mode avec Code de création 5519-3138-2454 et en savoir plus sur la collaboration ici.

Ailleurs dans la boutique d’objets, vous trouverez toujours Nick Fury de Marvel, mais il est le seul autre personnage autorisé là-bas en ce moment, car les Ghostbusters sont enfin passés à autre chose pour le moment. Les originaux et les vieux classiques de fabrication épique reviennent également, tels que Cristal, Brontô, Banni, et Blanchiment sont tous là pour aujourd’hui seulement aussi. Pour la ventilation complète de l’inventaire d’aujourd’hui, reportez-vous à iFireMonkey et à son image de magasin pratique.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.