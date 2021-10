Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 21 octobre 2021 : retour des skins NBA, débuts du trophée NBA

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, et à côté de plus de personnages d’Halloween et de la révélation d’un tout nouveau personnage, les skins sous licence NBA sont de retour. Le moment n’est pas un hasard. Avec la fin de la saison NBA aujourd’hui et plusieurs équipes en lice pour leur premier W, la liste complète des skins NBA est de retour dans le magasin. Mieux encore, un autre article de la NBA fait ses débuts en tant que cosmétique achetable après n’être auparavant disponible que pour les vainqueurs de tournois. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 21 octobre 2021.

Avec le Peaux NBA, vous pouvez choisir parmi plusieurs hommes ou femmes différents comme modèle de base et acheter l’un des personnages du Dans l’ensemble de peinture déverrouille en permanence les maillots et les numéros personnalisables des 30 équipes NBA. Cela signifie que vous n’êtes pas lié à un seul joueur ou même à un numéro de maillot. Changez-le aussi souvent que vous le souhaitez – une valeur énorme pour les fans du train en marche partout, sans aucun doute.

Fortnite tire et marque avec le retour des skins NBA.

En plus des skins de personnages NBA, vous pouvez également attraper le Trophée du championnat NBA bling back Pour la toute première fois. Au cours de l’été, cela a été remis aux gagnants de l’événement Fortnite X NBA: The Crossover, mais maintenant, même si vous ne faisiez pas partie de cette équipe gagnante des Lakers, vous pouvez toujours trimballer le trophée brillant avec style.

Voici tout dans la section NBA de la boutique :

Divers skins avec des modèles de personnages uniques – 1 500 V-Bucks chacun Shoot & Score Pack (back bling avec jouet de basket-ball) – 600 V-BucksNBA Championship Trophy – 400 V-BucksDribblin’ emote – 500 V-BucksStrong Side Bundle (tous les cinq hommes NBA skins) – 3 500 V-BucksPure Shooter Bundle (les cinq skins NBA féminins) 3 500 V-Bucks Elle aime le rock and roll.

Si la balle n’est pas la vie à votre avis, il y a encore beaucoup de skins Fortnitemares disponibles, y compris le Jeu de cartes mortes de footballeurs zombies et Penny avec son costume alternatif parfait pour Halloween. Il y a aussi un tout nouveau personnage, le punky Jett, clairement inspiré par Joan Jett–et en outre démontré par son Pioche Trancheuse Coeur Brisé. Vous pouvez saisir le personnage pour 1 200 V-Bucks ou jeter la pioche pour 500 autres.

Nous serons de retour demain avec une autre couverture de Fortnite Item Shop. En attendant, ne manquez pas les détails de l’événement Fortnite Wrath of the Cube Queen.

