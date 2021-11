Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 23 novembre 2021 : écran de chargement gratuit et plus

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, ce qui signifie qu’une multitude de nouveaux objets sont à vendre, bien que l’inventaire de la boutique d’aujourd’hui soit également accompagné d’un régal rare : un article totalement gratuit. Vous pouvez accéder à la boutique d’objets Fortnite à tout moment aujourd’hui et récupérer le Écran de chargement de Licornes On Parade, qui représente des versions plus réalistes de la mascotte de céréales préférée de Fortnite dans ses trois styles de passe de combat pour 0 V-Bucks. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 24 novembre 2021.

Les Écran de chargement de Fabio peut vous accrocher gratuitement, mais pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être aussi consulter quelques favoris de retour. Au sommet de la boutique se trouve le Galaxy Pack, qui a déjà été publié en récompense d’un concours exclusif à Samsung. L’ensemble est maintenant de retour avec tous ses accessoires, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Skin Galaxy Scout – 2000 V-BucksStardust Strikers – 1200 V-BucksCelestia glider – 800 V-BucksStar Scout wrap – 500 V-BucksToute cette majesté pour le bas prix du gratuit.

Si le personnage aux couleurs cosmiques ne le fait pas pour vous, de nombreux autres classiques sont disponibles aujourd’hui. Ceci comprend Bushranger, l’arbre anthropomorphe, Sirène et Loup du Hit Squad à la Sin City, Trahison et son apparence de méchante Bond, ainsi que celle que je trouve plutôt sous-estimée, le cyberpunk Versa.

Bien sûr, peut-être qu’aucun de ceux-ci ne se compare vraiment à l’apparition continue de l’ensemble Équipe Naruto 7 gang, qui sont toujours là avec tous leurs accessoires répartis sur trois lots qui vous permettront d’économiser des V-Bucks s’ils sont achetés de cette façon – bien que cela vous coûtera toujours 5 800 V-Bucks pour chacun d’eux, ce qui est presque le prix d’un nouveau jeu en soi.

Pour une vue d’ensemble de l’ensemble de la boutique aujourd’hui, reportez-vous au tweet d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

