Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 3 novembre 2021 : pack Minty Legends et plus

La boutique d’objets Fortnite a de nouveau été mise à jour, et l’inventaire d’aujourd’hui comprend en grande partie des packs et des skins que nous avons vus plusieurs fois auparavant, bien qu’un nouvel ensemble remarquable soit arrivé. Il combine trois skins préférés des fans en un seul paquet massif avec des V-Bucks et plus ajoutés dessus. Voici les nouveautés de la boutique d’objets Fortnite pour le 3 novembre 2021.

Le nouvel ajout de marque est le Pack Menthe Légendes, qui est vendu en monnaie locale, pas en V-Bucks. En fait, l’énorme pack cosmétique comprend des V-Bucks en plus d’une multitude d’autres styles et jouets. Le trio au centre de l’ensemble est Aura, Oro, et Bombardier Brite, qui ont chacun été réimaginés dans des bleus et des violets froids comme s’ils venaient de quitter le tournage d’une publicité pour un chewing-gum.

L’ensemble complet coûte 30 $ et comprend :

Peau d’aura fraîcheBling dos mentholé MultipackPioche Minty MountaineerPeau de bombardier mentholéBling dos de sacoche de menthePioche FreshbreakerSkellemint Oro skinBling dos Minty MantleBling dos Triple Mint SceptreEnveloppement de menthe feu1 000 V-BucksRestez glacial avec ce nouveau trio.

Si vous n’êtes pas dans leurs nouvelles coupes, vous pouvez également trouver le Paquet d’hommes de main est revenu pour 1 200 V-Bucks, tandis que Le Batman qui rit est là pour peut-être juste un jour de plus aussi. Des peaux beaucoup plus anciennes comme Chevalier rouge, Rubis, et Marcheur de feu sont de retour aussi, probablement juste pour la journée, alors attrapez-les pendant que vous le pouvez si vous espérez ajouter leurs ensembles à votre casier.

Pour une vue grand angle de toute la vitrine, reportez-vous à ce tweet pratique du créateur de contenu Fortnite iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.