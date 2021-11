Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 30 novembre 2021 : retour du pack de cyber-infiltration

Un nouveau jour apporte un nouveau look Fortnite Item Shop. L’inventaire du magasin virtuel d’aujourd’hui comprend une autre large gamme de produits cosmétiques, y compris des personnages sous licence et des originaux Epic. De ceux qui recrutent des Avengers à ceux qui éliminent les fantômes, voici tout le monde et tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 30 novembre 2021.

Ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui, le 30 novembre 2021

Le point culminant de l’inventaire de la boutique d’aujourd’hui est probablement le Pack Cyber ​​Infiltration. Cet ensemble de trois héros de style anime n’arrive que tous les quelques mois et apporte un style cel-shaded rare que seule une petite poignée de skins Fortnite a jamais reçu. Le pack n’est vendu que sous forme de pack, mais contrairement à de nombreux packs de ce type, il peut être acheté en utilisant votre solde V-Bucks déjà existant, vous n’avez donc pas besoin de dépenser de l’argent supplémentaire si vous avez déjà les 2 200 V-Bucks demandés. le prix. Voici tout dans le Pack de cyber-infiltration:

Peau Chigusa Peau MegumiPeau Yuki (avec option de style supplémentaire) Watchful Wabbit back blingGuard Pup back blingH4CK // P4Ck back blingUn pour les webs

Si vous n’aimez pas les animes, Marvel est peut-être plus votre style. Le skin Fortnite Nick Fury reste dans le magasin et y sera probablement encore quelques jours. Lorsqu’il a été décrypté en tant que nouveau personnage du SHIELD, les fans s’attendaient à ce que ce soit Hawkeye, mais la star de la dernière émission Disney + n’est pas encore apparue dans Fortnite – ce n’est qu’une question de temps, parions-nous.

Ailleurs dans la boutique, vous pouvez également consulter la gamme complète de chasseurs de fantômes cosmétiques, y compris les 10 personnages plus des accessoires et une emote de traversée qui présente le ver d’oreille original d’une chanson thème. En ce qui concerne les personnages originaux de Fortnite, les goûts en forme de pion Paradoxe, l’imposant Gardien Immortel, et le Forfait Jamais plus, avec corbeau et Ravager, tous reviennent pour une durée limitée, probablement juste aujourd’hui.

Pour un aperçu complet du magasin aujourd’hui, consultez le tweet d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.