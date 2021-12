Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 7 décembre 2021 : retour du pack Frost Legends

C’est un nouveau jour dans la boutique d’objets Fortnite, et cela signifie qu’un grand nombre d’articles cosmétiques de retour sont là pour votre lecture. Dans la boutique d’aujourd’hui, vous trouverez des skins plus anciens, des skins plus récents, des skins de vacances et plus encore. Alors que certains joueurs peuvent conserver leurs V-Bucks pour les prochains skins Gears of War, votre nouveau favori pourrait être dans la boutique aujourd’hui. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 7 décembre 2021.

L’élément phare aujourd’hui est le Pack de légendes de givre, un triple pack de skins glacés juste à temps pour la carte hivernale Fortnite Chapter 3. Le pack complet se vend 2 500 V-Bucks, soit environ 20 $. Il comprend les réimaginations suivantes de personnages classiques et de leurs cosmétiques :

Snow Drift skinSnowheart skinFrost Broker skinIce Kitsune back blingFrosty Fox back blingWings of Frost backbling piocheBrrr-Witching Blades piocheGlacial Rift Edges piocheFrostbite Cane piocheDans la voix d’Arnold : Restez cool.

Ailleurs dans la boutique, vous pouvez obtenir Bombardier Britestorm, qui a été le tout premier skin créé par des fans sur Fortnite. Le pack de personnages comprend une gamme d’accessoires et un style alternatif qui représente le héros comme un disciple de la Légion Cube, révélant une sombre corruption autour de ses yeux.

Les fans de baskets de la marque Jordan peuvent toujours acheter le pack Cool Grey pendant quelques jours de plus, ou vous pouvez découvrir une paire de skins Fortnite classiques dans Lance-pierres et Rubis. Il y a aussi beaucoup de skins sur le thème des vacances, mais pas de nouveaux depuis le début de la semaine.

Pour voir le magasin complet en une seule image, consultez le tweet d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.