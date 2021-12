Contenu de la boutique d’objets Fortnite aujourd’hui – 8 décembre 2021 : retour de Sugarplum

La boutique d’objets Fortnite a de nouveau été mise à jour et l’inventaire d’aujourd’hui ramène des héros sur le thème de la neige et des vacances qui devraient s’intégrer parfaitement à la carte très enneigée du chapitre 3. Parallèlement à ces personnages, des anciens reviennent, plus de croisements et toute une gamme d’émoticônes de la série Icon. Voici tout dans la boutique d’objets Fortnite pour le 8 décembre 2021.

En haut du magasin, vous trouverez Dragée et Rafale givrée, qui sont tous deux sortis il y a quelques années mais ont tendance à revenir chaque année à cette époque. Bien qu’aucun des deux n’ait beaucoup d’accessoires, Sugarplum l’inclut au moins Givre flottant bling back qui complète son look de fée des neiges.

Se promener dans un pays des merveilles d’hiver

Certains des premiers skins jamais créés, Bombardier Brite et brite artilleur, sont de retour dans la boutique aujourd’hui et vous pouvez compléter leurs looks avec une pioche et un planeur. Voici tout dans le Ensemble soleil et arcs-en-ciel:

Skin Brite Bomber – 1 200 V-BucksPeau Brite Gunner – 1 500 V-BucksPioche Rainbow Smash – 1 500 V-BucksPlaneur Brite Blimp – 1 200 V-Bucks

Ailleurs dans la boutique aujourd’hui, vous trouverez le nouveau pack Jordan Cool Grey est toujours disponible, tandis que le Ensemble lointain des porteurs de tie-dye personnalisables est également de retour, avec cinq personnages différents au total. Tous les skins de vacances déjà sortis ce mois-ci sont toujours là, et ils seront sans aucun doute rejoints par encore plus bientôt – probablement même de nouveaux.

Pour une image complète de la boutique aujourd’hui, consultez ce tweet d’iFireMonkey.

Nous serons de retour demain avec une autre mise à jour de Fortnite Item Shop.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.