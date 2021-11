Contenu du Battle Pass Halo Infinite Saison 1: Explication de tous les cosmétiques et récompenses

Halo Infinite est là – ou du moins sa version bêta multijoueur et son passe de combat de la saison 1 le sont. Avec le lancement d’un nouveau Halo à l’ère du service en direct, vous pouvez vous attendre à une multitude de nouvelles récompenses cosmétiques qui vous permettront de personnaliser vos Spartans comme jamais auparavant. Le pass de combat Halo Infinite contient des détails aussi essentiels que des épaulettes et des étuis, mais aussi des touches cosmétiques plus radicales comme des kits d’armure et des couleurs de véhicule. Si vous entrez dans Halo Infinite pour la première fois, voici tout ce que vous devez savoir sur le pass de combat Halo Infinite Saison 1, y compris un aperçu de toutes les récompenses du pass de combat Halo pour cette saison inaugurale.

Combien coûte le pass de combat Halo Infinite ?

La passe de combat Halo Infinite modifie une caractéristique souvent vue du chemin des récompenses standard.

Comme beaucoup de jeux de cette nature, le pass de combat Halo Infinite est accessible de différentes manières. Si vous n’êtes pas du tout du genre à dépenser de l’argent pour des passes de combat, il existe une version gratuite qui vous accordera plus de 60 récompenses dans le pass de combat à 100 niveaux du jeu. Cependant, bon nombre de ces niveaux offrent plusieurs récompenses, ce qui signifie que vous ne débloquerez qu’environ un tiers de la série complète de déverrouillages du jeu, la plupart des produits cosmétiques restant derrière le paywall du pass de combat premium.

Si vous envisagez d’acheter le pass de combat premium Halo Infinite, vous pouvez y accéder instantanément pour 1 000 crédits (10 $), ce qui vous mettra sur la bonne voie pour débloquer toutes les récompenses en cours de route. Alternativement, vous pouvez acheter le pass de combat premium avec des boosts d’XP consommables supplémentaires pour 2 800 crédits ou environ 25 $ avec le prix du forfait en jeu.

Cette option offre une fonctionnalité unique par rapport aux autres passes de combat premium. Étant donné que les passes de combat Halo Infinite n’expirent pas comme le font leurs saisons associées, les 25 niveaux habituels que vous pouvez choisir d’acheter avec le pass de combat amélioré sont plutôt distribués sous forme de 100 « subventions d’XP » consommables, chaque subvention individuelle distribuant 250 XP de passe de combat. .

Cela signifie que si vous décidez de les dépenser tout de suite, vous vous retrouverez toujours immédiatement au niveau 25 de la passe de combat, mais vous pouvez également choisir de les stocker dans votre inventaire pour une utilisation ultérieure, soit dans une future passe de combat, soit pour vous aider. nettoyez la passe de combat active lorsque vous cherchez à sauter quelques niveaux. Vous pouvez même les répartir sur plusieurs passes de combat, car chacune est dépensée individuellement comme bon vous semble.

Que contient le pass de combat Halo Infinite Saison 1 ?

La passe de combat Halo Infinite va vous frapper avec beaucoup de termes inconnus dès que vous entrez dans le jeu, nous sommes donc là pour vous aider. Au fur et à mesure que nous décomposons ce qui est inclus dans le pass de combat, nous expliquerons également comment chaque objet cosmétique à débloquer est appliqué à votre Spartan ou au plus grand monde Halo Infinite.

Le thème du pass de combat de la saison 1 est « Heroes of Reach », qui s’exprime à travers l’offre du jeu d’un certain nombre de récompenses cosmétiques liées à Halo: Reach. Les joueurs nostalgiques voudront probablement gravir les échelons des passes de combat, car des héros tels que Carter (niveau 20), Jorge (niveau 80) et Emile (niveau 95) peuvent être débloqués par des joueurs dévoués et arborés lors de futurs matchs multijoueurs grâce au jeu Trousse catégorie, qui agit essentiellement comme l’armure d’obus pour un Spartan. Vous trouverez ci-dessous une galerie d’images présentant de plus près chaque récompense du pass de combat Halo Infinite Saison 1.

Montez à travers le pass de combat de la saison 1 pour débloquer des Spartiates familiers.

Galerie

Chaque kit peut être encore amélioré et personnalisé dans un certain nombre de catégories, telles que l’armure enrobage, ou des couleurs, ainsi que des ajustements d’armure fine à des choses comme épaulettes, visières, casques, et plus. Vous trouverez ci-dessous un glossaire des termes afin que vous sachiez quoi faire avec toutes les récompenses que vous débloquerez dans Halo Infinite Season 1.

Salle des armures

Ces options cosmétiques s’appliquent directement à votre Spartan.

Kit d’armure – Armure de base / peaux de personnageRevêtement – Couleurs d’armureCasque – Armure de tête fondamentaleVisière – Attache d’armure portée sur le visagePitre – Attache d’armure portée sur la poitrineÉpaulières gauche/droite – Attaches d’armure personnalisables portées sur les épaulesGants – Attache d’armure portée sur les mainsPoignet – Armure accessoire porté sur les poignetsUtilitaire – Porté sur les hanches/jambesGenouillères – Armure portée sur les genouxEmblème d’armure – Insignes affichés sur l’armure Palette d’emblèmes d’armure – Coloris pour l’emblème d’armure

Banc d’armes

Ces options cosmétiques sont appliquées à vos armes, telles que le fusil de combat.

Kit – Coloris d’esports payants (pas dans Battle Pass)Revêtement d’arme – Coloris d’arme

Baie de véhicule

Ces options cosmétiques s’appliquent à vos véhicules, comme le célèbre Warthog.

Revêtement de véhicule – Colorways pour véhiculesModèle – Skins de véhicule de base Emblème de véhicule – Insignes affichés sur les véhiculesPalette d’emblème de véhicule – Colorways pour emblème de véhicule

Corps et IA

Ces options cosmétiques modifient votre propre compagnon d’IA.

Modèle AI – Compagnon d’IA en réalité augmentée, chacun avec sa propre voix, son style et sa personnalitéAI Color – Colorways for AI Model

Notez que cette section comprend également des options pour les membres prothétiques et les types de corps, mais ceux-ci ne semblent pas être des éléments de passe de combat, nous ne les avons donc pas traités ici.

ID spartiate

Ces options cosmétiques modifient l’affichage de votre gamertag dans les salons multijoueurs.

Plaque signalétique – Emblème affiché dans les matchs multijoueurs à côté de votre GamertagPalette – Colorways pour NameplateBackdrop – Images d’arrière-plan dans une NameplateStance – La façon dont votre Spartan se tient lorsqu’il est affiché à différents moments dans les matchs multijoueurs

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nouveaux termes avec lesquels se familiariser, car le pass de combat Halo Infinite à 100 niveaux vous accordera régulièrement de nouvelles récompenses dans chacune de ces catégories. En plus de ces récompenses cosmétiques, vous gagnerez également des articles consommables, qui sont tous inclus dans le parcours libre du pass de combat. Ces consommables comprennent Échanges de défis, qui vous permettent de remplacer vos défis hebdomadaires actifs par de nouveaux, ainsi que Boosts d’XP, qui vous accordent 30 minutes de double XP pour chaque XP Boost activé.

Complétez tous vos défis hebdomadaires et vous débloquerez un défi ultime avec une récompense unique.

Bien que vous puissiez continuer à débloquer des récompenses de passe de combat même une fois la saison terminée, la première saison de Halo Infinite devrait se dérouler jusqu’en mai 2022, ce qui rend cette première saison plutôt longue par rapport aux saisons de deux ou trois mois que nous avons. souvent vu dans d’autres jeux. Le temps nous dira s’il s’agit d’un choix basé sur la bande passante du développeur ou sur une vision à long terme du nouveau jeu en direct. C’est probablement une bonne chose que les passes de combat n’expirent pas, car le seul moyen d’améliorer une passe de combat est de relever des défis. Au lancement, il n’y a pas d’autre moyen de le faire. Nous verrons si 343 Industries modifie cela au fur et à mesure que le jeu continue.

Au cas où vous vous poseriez la question, voici comment télécharger et jouer au multijoueur gratuit Halo Infinite. On se verra là-bas, Spartan.

