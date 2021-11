Contenu du Skyrim Anniversary Edition Creation Club et prix de mise à niveau

La date de sortie de l’édition anniversaire de Skyrim est proche et les fans doivent connaître son contenu inclus dans le Creation Club et son prix de mise à niveau.

Il s’agit de la dernière version d’Elder Scrolls V. Nous avons eu la chance d’avoir le jeu original en 2011, nous avons eu droit à des packages légendaires et spéciaux en 2013 et 2016, et nous avons également reçu des versions Nintendo Switch et même Alexa.

Les rééditions de Bethesda sont naturellement devenues un mème, mais – comme toujours – un autre retour au nord de Tamriel est impossible à résister.

Bordeciel | Bande-annonce de l’édition spéciale

Le contenu du Skyrim Anniversary Edition Creation Club expliqué

L’édition anniversaire de Skyrim comprend 48 contenus Creation Club actuellement disponibles ainsi que 26 packs qui n’ont pas encore été publiés.

Certains des packs et mods présentés en avant-première sur le site Web de Bethesda sont disponibles ci-dessous :

Fantômes du Tribunal Grimoire nécromantique Le concours Arc des ombres Manoir Bloodchill Couperet de chef Poings effrayants Salle de potence Armement d’élite rougegarde Bâtons Nchuanthumz: Dwarven Home Goldbrand Farmercup Bittercup The Cause

En ce qui concerne la description marketing de plus de 500 pièces, c’est un peu trompeur car il s’agit d’une ventilation de tous les éléments individuels impliqués dans les mods.

Édition spéciale

Si vous possédez la version spéciale et que vous ne choisissez pas de mettre à niveau, vous recevrez gratuitement les quatre contenus du Creation Club suivants :

Mode de survie à la pêche Saints curieux et séducteurs rares

La pêche est fantastique et semble être présente dans tous les jeux en monde ouvert, tandis que le mode Survie change complètement l’expérience. Il ajoute plus d’immersion en ajoutant des pénalités de froid, de fatigue et de famine pouvant entraîner la mort.

Prix ​​de mise à niveau de l’édition anniversaire de Skyrim

Le prix de mise à niveau pour l’édition anniversaire de Skyrim est de 15,99 £.

Pour info, il n’est possible de mettre à niveau qu’à partir de la version spéciale sortie en 2016. Si vous ne possédez pas cette version, vous devrez payer 47,99 £ pour la version complète.

Encore une fois, si vous choisissez de vous en tenir au package spécial, vous recevrez un correctif gratuit sur les consoles de nouvelle génération qui offrira de meilleurs graphismes et des temps de chargement plus rapides. Vous obtiendrez également le mode pêche et survie comme expliqué précédemment.

La date de sortie de l’édition anniversaire est le 11 novembre.

